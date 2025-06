Contrôles de la CPAM : les infirmiers libéraux de Haute-Corse tirent la sonnette d'alarme

C’est un ras-le-bol général qu’expriment les infirmiers libéraux. Ce jeudi, ils se sont réunis au sein de l’auditorium de Biguglia pour exprimer leur mécontentement face aux contrôles lancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), qui visent à vérifier la conformité des soins facturés à l’Assurance Maladie. De nombreux soignants estiment être sanctionnés pour des irrégularités dont ils ne sont pas responsables. “Sur le territoire, certains de mes confrères se sont retrouvés en situation d’irrégularité avec la CPAM, à cause d’ordonnances pas assez explicites, qui n’emploient pas les bons termes, mal datées ou mal rédigées par les médecins”, déplore Océane Baldocchi, infirmière libérale à Bastia. “Une consœur a fourni une attestation d’un médecin reconnaissant avoir mal rédigé, elle a réussi à faire refaire l'ordonnance, mais la CPAM lui demande quand même un remboursement.”





Des remboursements qui, selon l’infirmière, atteignent des sommes importantes. “Ça peut aller de 10 000 à plus de 100 000 euros pour certains cabinets, alors que ce sont des soins qui ont vraiment été faits.” Un constat que partage Dumè Agostini, infirmier libéral à Bastia. “On fait comprendre aux infirmiers qu’ils sont redevables de sommes qui représentent parfois jusqu'à deux ans de salaire, simplement pour des bugs administratifs”, explique-t-il. “À cause de ça, certains sont terrorisés à l’idée d’aller travailler, ils ne veulent plus aller faire les soins. Mais si demain, vous avez besoin d'antibiotiques en intramusculaire ou en intraveineuse, et que j’arrive chez vous alors que le médecin a mal rédigé l’ordonnance, que dois-je faire ? Je m’en vais sans faire les soins, je fais les soins mais vous me payez, ou alors je prends le risque que la CPAM me tombe dessus dans quelques mois ou dans quelques années ?”





Un appel au dialogue

Si les infirmiers dénoncent la façon dont sont menés les contrôles, ils estiment pour autant qu’ils sont indispensables. “Il est tout à fait normal que des contrôles soient menés, on ne défend absolument pas les fraudeurs”, indique Océane Baldocchi. “Par contre, dans le cas où les infirmiers ont réellement fait les soins, je ne vois pas pourquoi ils devraient rembourser à cause d’erreurs administratives. On peut simplement trouver un moyen de s’arranger en se remettant en règle.” Ce rassemblement est pour eux une manière de “taper du poing sur la table”. “On ne peut pas dire à un soignant qu’il a travaillé toute une année pour rien parce qu’il doit rembourser. On se lève tôt, on a des grosses journées, on fait parfois plus que du soin, on fait du social, c’est très mal venu de nous faire des choses de la sorte.”





Les infirmiers dénoncent aussi un paradoxe avec la proposition de loi visant à élargir leurs compétences. “On va nous demander de réaliser les certificats de décès à la place des médecins, de faire les ordonnances pour les diabétiques, de faire une ordonnance de pansement à un patient pour ne pas engorger les urgences… On va nous faire confiance pour ça, mais on ne nous fait pas confiance quand on fournit une ordonnance d'un médecin qui a utilisé les mauvais termes”, dénonce Océane Baldocchi.



Tous se disent “à bout” de cette situation. “On ne peut plus s’occuper correctement des patients. On est au bord du burn-out, si ça continue, on va tous finir en arrêt maladie”, dénonce Dumè Agostini. Avec ce rassemblement, ils espèrent entamer un dialogue avec la CPAM. “On ne demande pas l’arrêt des contrôles, on demande simplement à ce qu’ils soient faits dans une autre logique, celle de relever et de corriger des erreurs ensemble, et non de punir. Ce mouvement est une main tendue au gouvernement, à la CPAM dans le but d’améliorer la qualité des soins en Corse. On ne veut pas d’un bras de fer, on veut simplement du dialogue, parce qu’aujourd’hui, on ne parle pas des infirmiers libéraux, on parle de la santé de nos patients qui est en jeu, et c’est très grave.”