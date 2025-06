Ajaccio : la place Miot ouverte au stationnement pour l’été

C’est une mesure qui revient chaque été, mais que la municipalité juge cette année particulièrement nécessaire. Ce jeudi 5 juin, la mairie d’Ajaccio a annoncé l’ouverture au stationnement de la place Miot, à compter de ce samedi 7 juin au matin. Ce parking temporaire restera accessible jusqu’à la fin du mois d’août. "Située à proximité immédiate du centre-ville, la place Miot offrira plus de 80 places gratuites, accessibles sans interruption, de jour comme de nuit, sept jours sur sept." détaille la municipalité.

Une ouverture qui vise à répondre à la hausse attendue du trafic automobile liée à la saison touristique, et à offrir une solution de stationnement supplémentaire à la population comme aux visiteurs. "Il s’agit de soulager la pression sur les capacités existantes, en particulier dans un contexte où le parking souterrain du Diamant reste partiellement fermé en raison des travaux de modernisation et d’extension", précise encore la Ville.



Ces travaux, entamés depuis plusieurs semaines, devraient se poursuivre encore quelque temps, réduisant temporairement le nombre de places disponibles dans l’un des parkings centraux les plus utilisés de la ville. "L’ouverture de la place Miot doit permettre d’améliorer le confort d’usage et d’assurer une circulation plus fluide dans les secteurs les plus fréquentés".



Gratuite et facile d’accès, cette solution est aussi pensée pour inciter les automobilistes à stationner légèrement en périphérie immédiate du centre, limitant ainsi les encombrements dans les rues les plus denses, en particulier en haute saison.