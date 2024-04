A Ajaccio, un diner d’excellence réunit acteurs touristiques internationaux et producteurs locaux

Pour accompagner ces mets de choix, les convives ont eu l’honneur de découvrir les vins de Raphaël Pierre Bianchetti et les bières Bocca, dont certaines sont infusées au safran. Ont répondu à l’appel de l'Office du Tourisme des professionnels du secteur l'hôtel San Carlu, l’hôtel Fesch et l'hôtel du Golfe, des prestataires comme Bizarri Nautic, ou des transporteurs aériens comme Air Corsica. EDF et la CAPA étaient également présents en soutien de l'initiative.



Valérie Alibelli, responsable du Pôle Communication et Développement à l’Office du Tourisme d’Ajaccio, revient sur les origines de cet évènement : « Nous souhaitions favoriser une prise de contact directe entre les acteurs touristiques et gastronomiques et encourager ainsi les circuits courts. Les producteurs pourront devenir des fournisseurs auprès de ces entreprises. On peut, par exemple, imaginer que l’hôtel San Carlu se fournira prochainement chez Filidori. De fait, on promeut une économie vertueuse, solidaire et sans empreinte carbone. »



Les nombreux atouts de la Corse

Autre objectif : mettre en valeur l’excellence du terroir insulaire auprès des tour-opérateurs en rappelant que la Corse possède d’autres atouts que ses paysages paradisiaques. Jean-Baptiste Martini, directeur commercial de Air Corsica, salue le succès de l’opération : « Grâce à ces rencontres, on donne envie à des tour-opérateurs de programmer la Corse dans des schémas différents que l’on connaît, à savoir le soleil et la mer. Nous entrons dans une logique de tourisme durable et vert. Nous ne rencontrons pas souvent des producteurs, cela peut donner lieu à une approche différente de la vision touristique habituelle. L’approche responsable consiste à développer un tourisme en après-saison, en mettant en valeur d’autres atouts que possède la Corse, comme, par exemple, la gastronomie. »



Valérie Alibelli se réjouit de cette soirée : « Les retours sont excellents. Je pense que des liens se sont noués au cours de ce dîner et que cela aboutira à des prises de contact. On espère pérenniser cet évènement au cours d'une troisième édition. »