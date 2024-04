Olivier Pantaloni (AC Ajaccio): "Malgré notre entame de match, on aurait pu l'emporter"

La réaction des entraineurs

Olivier Pantaloni (AC Ajaccio) : "On a eu du mal à rentrer dans notre match, cela est dû au cycle de trois matchs en une semaine. On se fait piéger sur une action anodine. J'ai demandé aux joueurs de proposer autre chose après la pause. On a mis plus de rythme et d intensité. Et cela a payé. On a dominé l'adversaire et on aurait même pu l'emporter".

Jean Louis Garcia (Quevilly-Rouen) : "Depuis le 20 janvier on est invaincu à l'extérieur. C est un point qui fait que l on est toujours en vie. On a fait une bonne première mi temps, on fait le plus dur en menant au score. J'avais dit aux joueurs de tenir 20 minutes au retour des vestiaires. Mais on a trop subi. Il fallait faire plus pour espérer mieux. L'ACA a egalisé. On a eu une ou deux belles situations de l'emporter et on peut nourrir des regrets. J'espère que l AJ Auxerre fera le boulot face à Dunkerque. Vendredi ce sera une finale contre les Nordistes."