A Ajaccio, le pape savourera un menu corse offert par les agriculteurs de l'île

L’idée a germé dès l’annonce de la venue du pape. Lors d’un discours, François avait qualifié les Corses de

Une déclaration qui a touché le monde agricole insulaire

explique Joseph Colombani, président de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse.

Ce geste s’est concrétisé par une mobilisation sans précédent des filières agricoles locales, qui ont choisi de mettre en avant les produits les plus emblématiques de l’île pour le repas du pape et des nombreux convives qui l’accompagneront. Si l’agneau corse était au départ l’élément central de cette initiative, l’idée a rapidement pris de l’ampleur pour intégrer un éventail plus large des spécialités locales, reflétant toute la diversité du terroir corse.

"peuple pastoral".. "Il fallait que la profession et notamment les bergers répondent à ce qualificatif",Peu après, le cardinal François Bustillo a lancé un appel à la générosité des Corses en vue de la venue du pape, un appel qui a trouvé une réponse forte dans les milieux agricoles. Les agriculteurs ont alors décidé d’offrir ce qu’ils produisent de meilleur.Le projet s’est ensuite articulé autour de deux événements : un repas privé pour le pape et ses proches, organisé par l’évêché d’Ajaccio, et un buffet destiné aux 200 journalistes qui couvriront la visite.Le menu papal, élaboré par la cuisinière de l’évêché dans le respect des protocoles de sécurité, se veut à la fois simple et authentique : de l’agneau accompagné de haricots, du fromage corse, des clémentines et des oranges, le tout arrosé de vin insulaire.De leur côté, les journalistes dégusteront un buffet plus varié, mettant en avant la charcuterie, le brocciu, les pâtisseries à base de farine de châtaigne, le miel et les fruits frais de l’île. Les agriculteurs, en plus de fournir les produits, se sont également engagés à assurer la découpe, la cuisson et le service de ce buffet, témoignant de leur implication dans chaque étape de cette initiative.

Pour garantir le succès de cette mobilisation, la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse a joué un rôle central, coordonnant les différentes filières agricoles et collaborant avec l’évêché, la Chambre de Commerce d’Ajaccio et le Palais des congrès. Les produits, en provenance des quatre coins de l’île, seront livrés en deux vagues : jeudi soir pour le dîner privé, puis samedi soir pour le buffet du dimanche. "Cela témoigne d’une véritable ferveur à participer à cet événement et à mettre en lumière la diversité et la qualité des produits corses", conclut Joseph Colombani, fier de cette initiative collective.