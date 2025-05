Mathieu Bastareaud et RCT Passion : coup de pouce au Stadiu Capicursinu XV

Charles Monti le Samedi 3 Mai 2025 à 14:57

Les plus jeunes licenciés du club sont à peine plus âgés que le Stadiu Capicursinu XV, fondé il y a seulement trois ans à Erbalonga. Mais en rugby, la valeur ne se mesure pas au nombre d’années. Le Stadiu est peut-être jeune, mais il déborde d’idées, comme en témoigne cette initiative originale : inviter RCT Passion. Une idée qui s’est concrétisée ce samedi matin avec la venue à Brandu de Mathieu Bastareaud, figure emblématique du rugby français, international à 54 reprises entre 2009 et 2019, vainqueur du Tournoi des Six Nations en 2010 et acteur de la Coupe du monde 2015.

Un palmarès impressionnant qui n’a pas empêché le monumental manager du RC Toulon, accompagné de Pierre-Jean Tiné, responsable du programme RCT Passion, de se fondre avec simplicité parmi les tout jeunes licenciés du Stadiu Capicursinu XV.