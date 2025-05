Victorieux de Villeneuve-Loubet, le HB Corte fait un grand pas vers le maintien

De retour des vestiaires, Villeneuve revient à un point, mais Niang, Gimenez, Chamekh et Lanery donnent trois points d’avance à leurs couleurs tandis que Ribeiro reste intraitable sur sa ligne. Corte mène 16-13, puis 20-17. Mais Villeneuve-Loubet n’a pas encore dit son dernier mot. Les hommes de Fresu s’arrachent dans cette deuxième partie de rencontre pour revenir à la marque, profitant d’un temps faible des Cortenais : 21-21. On joue alors la 53e minute et le public hausse d’un ton. Niang, puis Mebarek, suivi par Legrand redonnent un avantage de trois points à Corte et Ribeiro se paye même le luxe d’arrêter un penalty à trois minutes du terme. Dans le même temps, Niang écope d’un jaune et de deux minutes, tout comme Chamekh. Corte se retrouve à 4 joueurs de champs et il reste encore 120 secondes ! Des secondes insoutenables tandis que le score est de 24-22 en faveur de Corte. Niang revient en jeu, il stoppe Gorgerin qui lance le contre de Villeneuve-Loubet et c’est le rouge pour le pivot local ! Les visiteurs poussent. Fabre est au tir et Ribeiro s’interpose alors qu’il ne reste que 33 secondes. Finalement, c’est Arnaud Galibert qui va calmer le jeu et faire tourner la balle jusqu’au coup de sifflet final !