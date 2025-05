Création d’entreprises : en Corse, la dynamique s’accélère selon Bpifrance

En Corse, le tissu entrepreneurial continue de se renforcer, si l’on en croit les chiffres dévoilés ce 30 avril par Bpifrance. Dans un communiqué détaillé, la direction régionale de la banque publique d’investissement annonce avoir accompagné 2 516 porteurs de projets en 2024, soit une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente. Parmi eux, 1 186 ont effectivement créé leur entreprise, un chiffre en hausse de 24 %. « Cette année encore, nos équipes ont démontré une mobilisation exemplaire pour répondre aux ambitions des entrepreneurs corses », détaille la diirection de Bpifrance en Corse.



Une progression visible dans les quartiers prioritaires

L’année 2024 a été marquée par le lancement du programme national « Entrepreneuriat Quartiers 2030 », dont l’objectif est de favoriser la création d’activité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Sur l’île, ce dispositif a permis d’accompagner 431 entrepreneurs issus de ces quartiers, en lien avec les réseaux d’accompagnement et les dispositifs de financement existants. Deux chefs de projet CitésLab ont été mobilisés sur le terrain pour aller à la rencontre des porteurs d’idées dans ces territoires. Une cellule « Fast Track to Cash », dédiée à l’accélération de l’accès au financement, a également été lancée cette année, avec pour but de réduire les délais et les obstacles auxquels peuvent être confrontés les créateurs les moins familiers du système bancaire ou administratif.



Dans son rapport de bilan, Bpifrance insiste aussi sur la montée en puissance de ses dispositifs d’accompagnement dès les premières étapes de la création. En 2024, 1 300 Pass Créa ont été délivrés en Corse, un chiffre en forte augmentation par rapport à 2023 (+63 %). Ce pass permet de guider les porteurs de projets vers les bons interlocuteurs et les dispositifs adaptés à leur profil.



Côté financement, 196 créateurs corses ont pu bénéficier d’un prêt d’honneur, pour un montant total de 1,2 million d’euros, octroyés en partenariat avec les réseaux locaux.



Par ailleurs, 28 entrepreneurs ont intégré l’un des deux programmes d’accélération proposés en Corse : l’un dédié à la phase de création-développement, l’autre ciblant les projets émergents. Ces dispositifs offrent un accompagnement personnalisé sur plusieurs mois.



Un contexte de croissance

Bpifrance justifie cet engagement renforcé par le contexte régional : la Corse connaît depuis plusieurs années une hausse constante du nombre de créations d’entreprise, y compris dans les secteurs innovants, artisanaux ou liés à la transition écologique. Pour la directrice régionale, Cécile Donsimoni, cette dynamique « doit s’accompagner d’un soutien structuré, capable de guider les créateurs vers des modèles pérennes ». « Face aux défis du territoire, nous avons intensifié notre présence et notre accompagnement en valorisant des solutions concrètes et innovantes », souligne encore la directrice.



En parallèle, la Collectivité de Corse et Bpifrance ont poursuivi leur partenariat, notamment dans le cadre du plan France 2030, pour cofinancer des projets innovants. Quatre entreprises corses ont ainsi été accompagnées pour un montant total de 1 million d’euros.