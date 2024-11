Thibault Belanger, finaliste corse de Koh-Lanta : « On parlait de bouffe toute la journée ! »

Oui, Gustin, Ilyesse et Michel sont venus chez moi en Corse. On se surnomme « Les 4 Mousquetaires » ! Mais je les adore tous. J’ai quasiment pas eu d’embrouilles sur mon aventure.

C’était une stratégie de bonne guerre ! Maxim savait très bien que je l’avais dans le collimateur. C’était assumé. Et je suis comme ça dans la vie. Je suis quelqu’un d’assez nerveux et sanguin, et j’aime régler les problèmes quand il le faut. Mais j’y vais pas par derrière ! La stratégie avec laquelle j’aurais eu du mal, c’est de dire à quelqu’un : «

» Et finalement voter contre lui. Ce genre d’entourloupes, je n’en suis pas capable.

Non. J’ai pas trop réfléchi à ce genre de choses car pour moi, tout s’est bien déroulé. On a pu me juger insuffisamment bon sur les épreuves. Moi ce que je dis, c’est que je vois Koh-Lanta comme une émission de survie, plus qu’une émission de jeux sportifs. La survie, c’est quand même 80 % de notre temps sur l’île, et c’est pour moi la partie la plus importante. Donc je réponds que je suis un aventurier de survie, et non un aventurier d’épreuves.

C’était énorme ! Quand on est un puriste de Koh-Lanta comme moi, on sait qu’il y a une épreuve de confort avec les familles qui viennent nous voir. Enfin, ça c’était avant car ça faisait des années que ça avait disparu. Sauf la saison d’avant, mais on était déjà sur l’île, alors on ne savait pas que c’était revenu ! Et du coup, quand on les voit arriver, c’est une surprise totale. Quand Charlotte

voit sa maman, je me suis dit : bon ben j’ai quelqu’un qui va arriver. Je réfléchis, je réfléchis et je me dit : est-ce que c’est mon ex femme, qui aurait enfin compris, peut-être, qu’elle était amoureuse de moi ? Mais au fond de moi, je me suis dit que c’était soit mon frère, soit ma sœur. Et quand je vois que c’est mon frère, c’est le bonheur absolu. Déjà, je lui ai demandé des nouvelles de la famille. Qu’il me rassure sur tout le monde, ça m’a fait un bien fou. Le voir lui, c’est symbolique. Car ce que j’ai développé comme qualités de survie dans Koh-Lanta, ça vient de mon apprentissage avec mon frère. A faire des cabanes dans le maquis, à aller à la pêche, à couper du bois...C’était donc un joli clin d’oeil de l’avoir auprès de moi là-bas.

J’ai eu 95 % de commentaires bienveillants. Quand j’ai eu des attaques, c’était au début de l’aventure . Sur le fait que certains en Corse mettaient en doute que j’étais corse… Je ne vais pas commencer à expliquer mon pedigree, mes origines... Les vrais savent. Moi, je me considère corse. Après, si ça déplaît parce que j’ai un nom continental, eh bien si ça les rend heureux de se dire que je suis un étranger, grand bien leur fasse ! Mais moi, ça ne m’a pas atteint une seule minute. Et des gens qui me connaissaient n’ont pas hésité à prendre ma défense sur les réseaux, ce qui m’a fait énormément plaisir. Ensuite, il y a eu le fait d’avoir voté pour éliminer Ugo. J’ai toujours adoré Ugo

et il ne m’a jamais déçu dans toutes ses prises de décision. Il est juste et droit. Lui savait très bien qu’on allait voter contre lui et il ne nous en a pas voulu. Mais sur les réseaux sociaux, les gens avaient besoin d’une explication. Je leur ai expliqué qu’on s’était fait une promesse entre anciens Jaunes d’aller ensemble en finale. C’est le respect de cette parole. Beaucoup ont compris, mais certains non. J’ai eu pas mal d’insultes anti-corses, ça m’a vachement surpris. Pour résumer, des Corses m’ont dit que je n’étais pas corse. Et pour des Français, j’étais un sale corse

… Il y a vraiment un gros problème d’identité. En Corse, comme sur le Continent.

Très bien. Ici, on n’est pas intrusifs avec la vie des autres. Les gens qui me connaissent m’en parlaient forcément, mais pas les gens qui me connaissent très peu. La diffusion ayant commencé le 20 août, il y avait encore beaucoup de touristes en Corse. Et il s’avère que j’étais plus reconnu par les touristes que par les Corses ! C’était marrant à voir.

Si je gagne, je veux laisser quelque chose à mes enfants. Donc ça peut être l’apport d’un projet immobilier. Mais je pense aussi faire un projet lié à l’agriculture, qui peut mélanger accueil de touristes et travail de mes produits de la ferme.

Ah oui, je repartirais demain s’il le faut ! Sur le moment, on se dit : «

» Mais c’est vraiment exceptionnel à vivre.

T’inquiètes pas, on votera pas contre toi ce soir.(l’une des trois finalistes)(qui a participé à deux autres saisons de Koh-Lanta avant celle-ci)(sic)Mais quel âne ! Pourquoi je suis là ? J’ai faim, mes proches me manquent...