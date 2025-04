Ajaccio - Disparition d'Albert Vannucci, figure marquante du football corse

Un palmarès qui va conduire Vannucci à l’apogée de sa carrière nationale. Après une première expérience à Sochaux, l'arrière latéral droit de talent qu'il a été se révèle dans le Doubs ce qui lui vaudra une dizaine de sélections avec l'équipe de France espoirs.

l’Olympique de Marseille lors de la saison 1973-1974. Mais il ne s'y éternise pas. Après une saison, il rejoint l’AS Monaco.





C’est en Principauté qu’il atteint le sommet de sa carrière, remportant le Championnat de France de Division 1 en 1978. Son sens du jeu, sa rigueur défensive et son engagement qui lui ont valu valent d’être appelé en équipe de France Espoirs le conduisentt en équipe nationale A. Il portera à deux reprises le maillot bleu en 1974, face à la Roumanie et la Tchécoslovaquie.



Une fois les crampons raccrochés, Vannucci reste fidèle à sa passion. Il embrasse une carrière d’entraîneur, notamment sur l’île de Beauté, avec le Gazélec Ajaccio et comme adjoint à l’AC Ajaccio. Il devient alors un guide pour de nombreux jeunes joueurs corses, transmettant avec ferveur son amour du football et ses valeurs humaines.



Albert Vannucci restera dans les mémoires comme une légende du football corse, mais aussi comme un grand nom du sport insulaire, dont le parcours illustre un engagement sans faille et une carrière exemplaire, entre enracinement local et réussite au plus haut niveau national.



Aujourd'hui Ajaccio pleure l'un de ses footballeurs les plus brillants.

Albert est allé rejoindre ses frères Florent, champion d'Europe de tir à la cible vivante, et Armand, légende de la boxe corse, qui a marqué l'histoire de la discipline à Ajaccio, notamment par son combat mémorable en 1963 contre Sugar Ray Robinson.



Corse Net Infos présente l'expression de ses sincères condoléances à toutes les personnes affectées par cette disparition.