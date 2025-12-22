Pietralba - Le SIS 2B à l’écoute des réserves communales

Leur concours s’est avéré déterminant pour appuyer les moyens opérationnels engagés sur des feux menaçant le territoire. Cette force complémentaire, issue d’une coopération étroite entre les services de secours et l’échelon communal, avait d’ailleurs été officiellement mise à l’honneur par le préfet de la Haute-Corse lors de la présentation du bilan 2025 au SIS 2B, soulignant le rôle essentiel des réserves communales dans le dispositif de prévention et de lutte contre les incendies.





Dans ce contexte, une réunion de débriefing et de concertation s’est tenue ce samedi à Pietralba, dans la salle polyvalente communale. Ce temps d’échange a réuni élus, responsables des réserves communales de sécurité civile et représentants du SIS 2B, en présence du Président Hyacinthe Vanni, du contrôleur général Pierre Pieri et de M. José Sauli, maire de Pietralba, ainsi que des chefs des groupements opérationnels Nord, Balagne et Centre-Plaine.





À cette occasion, des prises de parole bienveillantes et encourageantes, prononcées à tour de rôle par le président Vanni, le contrôleur général Pieri et le premier magistrat José Sauli, ont donné un relief particulier au contenu des échanges et ont contribué à instaurer un climat de confiance et de reconnaissance mutuelle. Les échanges ont ensuite été animés par le lieutenant-colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes du SIS 2B, qui a su conduire les débats avec clarté, pédagogie et sens de l’écoute, favorisant une expression constructive de l’ensemble des participants.







L’ordre du jour, proposé par le SIS 2B, incluait la présentation détaillée du bilan de la campagne de lutte contre les feux de forêt en 2025, l’analyse de l’activité des réserves communales de sécurité civile, l’identification des réussites et des perspectives d’amélioration pour chaque réserve, ainsi que la définition des objectifs pour 2026 et l’expression des besoins en matière de formation et d’accompagnement. L’accent a été également mis sur les responsabilités découlant des interventions extra-muros et divers points juridiques liés aux statuts des réserves communales. Une séquence de questions-réponses et d’échanges libres a permis aux participants de s’exprimer pleinement.





La réunion s’est conclue par un temps de reconnaissance à destination des bénévoles. À cette occasion, les certificats de Premiers Secours Citoyen (PSC) ont été remis aux chefs d’équipe des réserves communales d’Oletta–Poggio d’Oletta, Corbara et Sisco, à l’issue de la session de formation organisée le 5 juillet 2025 à Oletta.

Au-delà du bilan dressé, cette rencontre a illustré la volonté partagée des autorités et des acteurs de terrain de renforcer durablement la coopération interservices et de poursuivre la valorisation de l’engagement citoyen au service de la sécurité du territoire.





Fidèle à son sens de l’hospitalité, la commune de Pietralba a accueilli les participants autour d’un généreux café croissant, contribuant à instaurer un climat convivial et propice aux échanges. Plus largement, la municipalité a été chaleureusement remerciée pour son engagement et pour avoir permis la tenue et la réussite de cette importante rencontre.