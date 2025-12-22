Le « calendrier de l’après » : Françoise Ottavi prolonge la magie de Noël autrement

Le « calendrier de l’après », c’est une autre façon de vivre l’après-Noël. L’idée n’est pas d’ajouter des cadeaux, mais de prolonger la magie des fêtes par des gestes simples, porteurs de sens et de douceur.

Le concept est né d’un constat : après l’effervescence de Noël, vient souvent un sentiment de vide. Françoise Ottavi a souhaité transformer cet « après » en un temps à part, fait de rituels apaisants, pour continuer à célébrer autrement.

Présenté sous la forme d’un sapin, ce calendrier se distingue par la qualité de ses produits, élaborés à partir d’huile d’olive vierge extra et issus de productions locales. Il associe le côté gourmand de la gamme Oliu Ottavi à la dimension de beauté naturelle et holistique de Naturoliu.