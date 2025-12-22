Le « calendrier de l’après » : Françoise Ottavi prolonge la magie de Noël autrement

Le « calendrier de l’après », c’est une autre façon de vivre l’après-Noël. L’idée n’est pas d’ajouter des cadeaux, mais de prolonger la magie des fêtes par des gestes simples, porteurs de sens et de douceur.
Le concept est né d’un constat : après l’effervescence de Noël, vient souvent un sentiment de vide. Françoise Ottavi a souhaité transformer cet « après » en un temps à part, fait de rituels apaisants, pour continuer à célébrer autrement.
Présenté sous la forme d’un sapin, ce calendrier se distingue par la qualité de ses produits, élaborés à partir d’huile d’olive vierge extra et issus de productions locales. Il associe le côté gourmand de la gamme Oliu Ottavi à la dimension de beauté naturelle et holistique de Naturoliu.
Pensé comme un cadeau de Noël qui se vit dans le temps, le coffret mêle plaisir, soin et retour à l’essentiel. Il est proposé autour de 100 euros, avec possibilité d’envoi sur le continent. La composition peut être modulée : produits plus ou moins onéreux, déclinaisons alimentaires, cosmétiques ou association des deux univers sur un même sapin.
Au-delà de ce calendrier de l’après, Françoise Ottavi réalise également des coffrets de Noël et des flacons personnalisés. Longtemps réservées aux cadeaux d’entreprise, ces créations sont désormais accessibles aussi aux particuliers. Elles s’adressent aussi bien aux événements privés – baptêmes, mariages, communions, EVJF, fêtes de fin d’année – qu’aux entreprises ou aux restaurants.
Chaque coffret est personnalisable, avec l’ambition de proposer un cadeau unique, sincère et porteur de sens.
