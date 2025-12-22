CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Le « calendrier de l’après » : Françoise Ottavi prolonge la magie de Noël autrement 22/12/2025 ​Grève des bus ajacciens : la CAPA fait poser des blocs de béton devant le dépôt du Vazzio 22/12/2025 Pietralba  - Le SIS 2B à l’écoute des réserves communales 22/12/2025 Météo - La Haute-Corse en vigilance jaune pour « pluie inondations » 22/12/2025

Le « calendrier de l’après » : Françoise Ottavi prolonge la magie de Noël autrement


Océane Baldocchi le Lundi 22 Décembre 2025 à 11:20

Et si Noël ne s’arrêtait pas le 25 décembre ? Avec son « sapin de l’après », Françoise Ottavi imagine un calendrier original pour prolonger les fêtes dans la durée, à travers des produits locaux, du sens et des rituels simples, loin de la surenchère des cadeaux.



Le « calendrier de l’après » : Françoise Ottavi prolonge la magie de Noël autrement
Le « calendrier de l’après », c’est une autre façon de vivre l’après-Noël. L’idée n’est pas d’ajouter des cadeaux, mais de prolonger la magie des fêtes par des gestes simples, porteurs de sens et de douceur.
Le concept est né d’un constat : après l’effervescence de Noël, vient souvent un sentiment de vide. Françoise Ottavi a souhaité transformer cet « après » en un temps à part, fait de rituels apaisants, pour continuer à célébrer autrement.
Présenté sous la forme d’un sapin, ce calendrier se distingue par la qualité de ses produits, élaborés à partir d’huile d’olive vierge extra et issus de productions locales. Il associe le côté gourmand de la gamme Oliu Ottavi à la dimension de beauté naturelle et holistique de Naturoliu.

Le « calendrier de l’après » : Françoise Ottavi prolonge la magie de Noël autrement
Pensé comme un cadeau de Noël qui se vit dans le temps, le coffret mêle plaisir, soin et retour à l’essentiel. Il est proposé autour de 100 euros, avec possibilité d’envoi sur le continent. La composition peut être modulée : produits plus ou moins onéreux, déclinaisons alimentaires, cosmétiques ou association des deux univers sur un même sapin.
Au-delà de ce calendrier de l’après, Françoise Ottavi réalise également des coffrets de Noël et des flacons personnalisés. Longtemps réservées aux cadeaux d’entreprise, ces créations sont désormais accessibles aussi aux particuliers. Elles s’adressent aussi bien aux événements privés – baptêmes, mariages, communions, EVJF, fêtes de fin d’année – qu’aux entreprises ou aux restaurants.
Chaque coffret est personnalisable, avec l’ambition de proposer un cadeau unique, sincère et porteur de sens.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos