Météo - La Haute-Corse en vigilance jaune pour « pluie inondations »

Météo France a diffusé une vigilance météorologique de niveau jaune situation météo à surveiller pour le paramètre « Pluie inondations » lundi 22 décembre 2025 jusqu’à minuit a minima.
En cette journée de lundi, de fortes pluies sont attendues sur la façade orientale de la Corse, ces derniers persistent jusqu’en cours de nuit de lundi à mardi et viennentsurtout se bloquer sur le relief.
Sur l’épisode, on attend des cumuls de l'ordre de 80 à 120 mm sur le relief de la Haute- Corse avec localement 120 à 150 mm.
Dans ces conditions la préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande vigilance et rappelle les consignes de prudence :
• Ne pas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée,
• Respecter les déviations mises en place,
• Ne pas s’abriter sous les arbres,
• Respecter les consignes données par les services de sécurité,
• Éviter les promenades en forêt et les sorties en montagne,
• Dans les zones inondables, mettre hors d’eau le mobilier et surveiller la montée
des eaux
• Ne pas se promener le long des berges de rivières situés à l’aval de barrages,
• Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00, soit en se connectant au site http://vigilance.meteofrance.com
