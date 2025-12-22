Météo - La Haute-Corse en vigilance jaune pour « pluie inondations »

Dans ces conditions la préfecture de la Haute-Corse appelle la population à la plus grande vigilance et rappelle les consignes de prudence :

• Ne pas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée,

• Respecter les déviations mises en place,

• Ne pas s’abriter sous les arbres,

• Respecter les consignes données par les services de sécurité,

• Éviter les promenades en forêt et les sorties en montagne,

• Dans les zones inondables, mettre hors d’eau le mobilier et surveiller la montée

des eaux

• Ne pas se promener le long des berges de rivières situés à l’aval de barrages,

• Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00, soit en se connectant au site http://vigilance.meteofrance.com