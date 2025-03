À 23 ans, Lucie Secondi est l’une des plus jeunes pilotes d’Air Corsica

Une fois l’école de pilotage terminée, la jeune femme intègre rapidement la compagnie Air Corsica. Au sol dans un premier temps. « En attendant l'impression des licences, qui prend quelques mois, j'ai travaillé un petit peu la direction financière où j'ai programmé les billets et à la direction des opérations. Après tout cela, j'ai passé des sélections en septembre 2023 et dès que j’ai eu la confirmation que je pouvais intégrer la compagnie, j'ai passé ma qualification avion sur ATR 72-600 », indique-t-elle en détaillant : « Chaque avion a une qualification plus un stage compagnie qui dure environ trois mois. On fait des simulateurs, des vols avec instructeur. Dès que tout cela est bon, on a un test final où on est lâché sur la machine ».



Après un vol à vide, c’est en février 2024 qu’elle prend officiellement les commandes d’un ATR 72-600 d’Air Corsica, un avion qui dessert principalement Nice et Marseille, qu’elle co-pilote depuis lors aux côtés d’un commandant de bord. « Cela fait un an que je suis lâché sur la machine, mais on a des tests de compétences tous les six mois, avec un passage au simulateur, et on a un plus gros check tous les ans pour notre licence et des cours », tient-elle à signaler.



Grâce à une conjoncture favorable, ses perspectives d’évolution y sont d’ailleurs rapides puisque depuis début mars la jeune pilote a commencé un stage pour passer sur Airbus. « Ce n'est pas commun, dans le sens où normalement la moyenne sur un avion est de 5- 6 ans », explique-t-elle en confiant ne pas avoir trop d’appréhension à passer sur un avion qui fait le double de celui aux commandes duquel elle se trouve depuis un an. « Il faut se remettre un peu dans les bouquins, même si quelque part on est en formation continue parce qu'on a toujours des changements, des révisions à faire tout le temps. Mais après, c'est comme le premier, cela s'apprend », sourit-elle. Un nouveau défi dessine en outre une accélération de son parcours pour espérer devenir commandant de bord dans les prochaines années. « Chez Air Corsica, le parcours pour devenir commandant de bord est d’être d’abord co-pilote sur ATR, puis co-pilote Airbus, puis commandant de bord ATR et enfin commandant de bord Air bus », décrypte-t-elle en ne se disant pas pressée de passer les étapes. « Cela viendra quand ce sera mon tour. Mine de rien je suis encore super jeune ! ».