En Corse, Auchan négocie avec le groupe Rocca pour la reprise de ses magasins

Le distributeur Auchan a annoncé être entré jeudi "en négociations exclusives" avec le groupe Rocca pour reprendre l'exploitation des magasins de l'enseigne en Corse, que Rocca venait d'acheter auprès du groupe Casino il y a six mois.



Casino possédait une filiale en Corse, Codim 2, qui y exploitait plus d'une quinzaine de magasins sur l'île, dont des hypermarchés, sous des marques de son groupe. Cette filiale a été cédée en septembre au groupe Rocca, propriété de l'entrepreneur Patrick Rocca, pour qu'ils les transforment en magasins franchisés de l'enseigne Auchan.



Assurer la pérennité de ces magasins

Presque six mois après la finalisation de la cession, le distributeur Auchan veut reprendre à son franchisé Rocca l'exploitation de ses magasins, afin "d'assurer la pérennité et le développement de ces magasins." Selon le média spécialisé La Lettre, un conflit existe entre Rocca et Auchan Retail sur le paiement des marchandises.



Joint par l'AFP, le distributeur Auchan n'a pas souhaité commenter davantage son projet de reprise. La réalisation de l'opération "devrait intervenir après l'information et la consultation des instances représentatives du personnel et sous réserve de l'obtention de l'autorisation par les autorités de concurrence compétentes", a rappelé Auchan dans un communiqué.



Codim 2 avait réalisé en 2023 un chiffre d'affaires hors taxes de 332 millions d'euros.



Casino a multiplié les cessions en 2024 pour tenter de survivre à un endettement devenu intenable, vendant notamment la quasi-totalité des magasins français grand format, le cœur historique de son activité, à Intermarché, Auchan et Carrefour. Parmi la centaine de points de vente repris à Casino par Auchan, bon nombre étaient situés sur la côte méditerranéenne.