Avec 3 900 nouveaux arrivants par an, la Corse est la région où la démographie augmente le plus rapidement en France

En 2024, ce taux s’établissait à 1,19 enfant par femme en Corse, insuffisant pour « assurer le renouvellement des générations » selon le statisticien de l’INSEE. « Pour cela il faut avoir a minima 2,05 enfants par femme ». Alors que la moyenne nationale est aujourd’hui de 1,62 enfant par femme, le taux de fécondité sur l’île est en outre le plus bas de France. « Pour autant, la Corse ressemble beaucoup à d’autres territoires méditerranéens qui ont des taux de fécondité très bas depuis longtemps », observe Arnaud Huyssen, « On a par exemple 1,08 enfant par femme à Malte, 1,16 en Espagne ou encore 1,24 en Italie. La Sardaigne est encore plus bas, puisque le taux de fécondité est d’un enfant par femme ». « On a des enfants de plus en plus tard, donc, forcément, on en a moins qu'avant. Et puis, dans le cas des migrations résidentielles, beaucoup de gens arrivent déjà avec des enfants », commente de son côté Antonin Bretel, le directeur régional adjoint de l’INSEE Corse.



Par ailleurs, la démographie corse est aussi marquée par une hausse des décès qui ont augmenté de +30% depuis 2000, jusqu’à atteindre le nombre de 3500 l’année dernière. « Il a deux choses qui peuvent expliquer cette tendance. Tout d’abord, il y a un effet démographique : la Corse a de plus en plus d’habitants et donc mécaniquement, il y a plus de décès. D’autre part, il y a un effet structurel avec le vieillissement de la population et la génération du baby-boom qui arrive à des âges de plus forte mortalité », constate Arnaud Huyssen, pointant toutefois que « la Corse reste parmi les régions de France où l’espérance de vie est la plus élevée » avec 85 ans et 7 mois pour les femmes, et 81 ans et 6 mois pour les hommes. Une espérance de vie en nette progression au cours des 25 dernières années.



« Aujourd'hui, c’est un habitant sur quatre qui a plus de 65 ans en Corse contre un sur cinq il y a une vingtaine d'années. Quand on fait des projections de population, on voit qu’on va continuer dans le vieillissement. On va arriver à l'horizon de 2070 avec 2,3 seniors pour un jeune de moins de 20 ans. Le solde naturel qui est négatif aujourd'hui va continuer à se creuser », expose encore Antonin Bretel avant de conclure : « Si on continue à tracer ces droites de tendances, on voit qu’on va être en croissance jusque 2050. Ensuite, on va être sur un palier et après on va même perdre de la population puisque le vieillissement sera tel que même les migrations résidentielles ne permettront plus de compenser le solde naturel négatif ».