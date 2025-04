Paul-Michel Castellani : "je fais entièrement confiance aux Sartenais pour décider de l’avenir de notre ville

À la faveur d'une lettre ouverte, Paul-Michel Castelli, conseiller municipal de Sartène, a décidé de faire part aux Sartenais de son sentiment et de la situation dans sa ville avant les prochaines élections municipales, après le décès brutal de Paul Qulichini et la récente élection du nouveau maire.



"Suite au décès brutal de Paul Quilichini, dont je m'incline aujourd’hui encore devant la mémoire, une nouvelle élection du Maire et de ses adjoints a eu lieu le 14 mars dernier.

Élu en 2020 en tant que conseiller municipal d’opposition – seul représentant de mon groupe –, j’ai toujours refusé une opposition systématique ou passive. Mon engagement a toujours été guidé par une priorité essentielle : le devenir de Sartène.

A l'occasion du dernier Conseil Municipal, j’ai fait le choix de la proximité, aux côtés de personnes de ma génération, non affiliées à un mouvement ou parti politique, convaincu que Sartène doit être gérée au plus proche de la Place Porta.

Fidèle aux valeurs qui m’animent depuis la création, en 2010, du Cercle de Réflexion "Corsica Cristiana", mon vote s'inscrit dans une continuité logique et ne contredit en rien les principes philosophiques et politiques que je me suis fixés.

Cette décision résulte d’une réflexion mûrie, dans une volonté de coopération au service du bien commun. L’acceptation du poste de 3e adjoint relève d’une démarche pragmatique, destinée à faire avancer des dossiers qui me paraissent essentiels, notamment en ce qui concerne l’avenir de la petite enfance et de la jeunesse (primaire, collège, lycée) et le patrimoine cultuel témoin de l'histoire de Sartène et plus largement de la Corse.

Alors que la possibilité m'a été offerte, j'ai refusé, toujours fidèle à ma ligne de conduite, d’être Maire ou 1er adjoint. À ce jour, je ne considère pas avoir rejoint une partie de la majorité municipale. Peut-être est-ce plutôt une partie de cette majorité qui finira par me rejoindre dans l’opposition.

Dans huit mois, les Sartenais auront à faire un choix. Je leur fais entièrement confiance pour décider de l’avenir de notre ville."