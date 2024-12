La Corse mobilisée pour sauver ses espèces emblématiques : le Mouflon et le Ghjattu-Volpe

Le lundi 9 décembre 2024, la Collectivité de Corse a réuni chercheurs, gestionnaires de la faune et citoyens pour une journée scientifique dédiée à la conservation de deux espèces emblématiques de l’île : le Mouflon de Corse et le Ghjattu-Volpe, ou chat sauvage corse. Cette rencontre a mis en lumière l’urgence et les espoirs liés à la préservation de ces animaux, qui incarnent l’histoire et l’identité écologique de l’île. "Ces espèces ne sont pas seulement des animaux à protéger, elles font partie d'un patrimoine naturel et culturel unique en Corse", a déclaré Pierre Benedetti, chef technicien de l’environnement à l’OFB, en ouverture de la journée.



Le Mouflon de Corse : un siècle de lutte pour sa survie

Considéré comme un vestige vivant de l’histoire naturelle, le Mouflon de Corse (Ovis orientalis musimon) a traversé les millénaires pour devenir un symbole de la faune insulaire. Mais cette espèce, introduite il y a près de 10 000 ans, a bien failli disparaître au XXe siècle sous la pression de la chasse et de la réduction de son habitat. "Aujourd’hui, grâce à 50 ans de recherches rigoureuses et de collaborations scientifiques, les populations de Mouflon se sont stabilisées, mais les menaces demeurent omniprésentes", a averti Pierre Benedetti.



La sauvegarde du Mouflon repose sur des équipes pluridisciplinaires alliant généticiens, écologues, statisticiens et génopaléontologues. Ces experts travaillent à mieux comprendre l’évolution de l’espèce et à développer des stratégies adaptées à ses besoins. Les données issues de leurs travaux permettent de surveiller les dynamiques démographiques et de proposer des actions concrètes pour protéger ces animaux.