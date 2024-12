Le Parti communiste français, Section de Bastia, s'exprime sur la mise en vente de deux parcelles par le Centre hospitalier de Bastia, annoncée depuis le 2 décembre. L'une, à Paese Novo, couvre 36 325 m2, et l'autre, située route inférieure de Cardo, porte sur 11 870 m2 de terrain et un bâtiment de 850 m2.



"Face à une demande de logements sociaux non satisfaite, avec plus de 2 000 familles en attente et des loyers particulièrement élevés," le PCF appelle à ce que cette vente serve l’intérêt général et non des intérêts privés. L'objectif est que ces terrains soient préemptés par l'Office foncier de la Corse pour la réalisation de projets immobiliers sociaux.



Le parti souligne également que le bien du "Vilayet Saint Dominique" provient d’un leg testamentaire datant de 1910, spécifiant un usage à vocation sociale et non lucrative.