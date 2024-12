Visite du Pape à Ajaccio : la lutte antidrone, coeur du dispositif de sécurité

L’Armée de l'Air et de l'Espace a mis en place un dispositif de lutte anti-drone de dernière génération afin de protéger la visite papale. Le capitaine David, chef du détachement Lutte anti-drone de l'armée de l'Air et de l'Espace, explique : « Les drones représentent une menace croissante pour la sécurité aérienne. Pour cette occasion particulière, notre mission est de garantir que cette menace ne perturbera en aucun cas la venue du Pape en Corse. »



Les moyens mis en œuvre incluent des équipements fixes et mobiles de pointe capables de détecter et neutraliser les appareils non autorisés à distance. Les dispositifs fixes permettent de repérer les drones et leurs télé-pilotes à plusieurs kilomètres, tout en étant en mesure de brouiller leurs signaux pour les désactiver avant qu’ils ne deviennent dangereux.



Des équipes mobiles pour une réponse immédiate

En complément, des équipes mobiles seront déployées sur le terrain avec des fusils brouilleurs capables de couper la connexion entre le drone et son télé-pilote. Ce dispositif permet une réaction rapide en cas d’incursion dans l’espace aérien protégé, et ce, à tout moment. Le capitaine David précise : « Dès qu’un drone non autorisé est détecté, nous intervenons immédiatement. Le processus de neutralisation commence par le brouillage, empêchant l’appareil de poursuivre sa mission ou de revenir à son point de départ. » Une fois l’appareil neutralisé, des équipes de sécurité intérieure se déploient pour localiser et intercepter le télé-pilote.



Une coordination inter-services pour une sécurité maximale

La mise en place de cette opération de sécurité nécessite une collaboration étroite entre plusieurs services. « Forces de l'Armée de l'Air, de la Marine, ainsi que la police et la gendarmerie, tous se coordonnent pour mener à bien cette mission », indique le capitaine. Les entraînements réguliers menés par l’Armée de l'Air et de l'Espace, qui incluent des exercices avec leurs propres drones, permettent aux équipes d’être prêtes à réagir à toute situation imprévue.



Le déploiement de ces technologies avancées montre combien la menace des drones, utilisés aussi bien pour des repérages que comme armes, est désormais une priorité dans les stratégies de sécurité aérienne. « Ces appareils sont de plus en plus courants, et nous devons être prêts à les détecter et à les neutraliser en un temps record », souligne le capitaine David.