Météo : La Corse en vigilance jaune "orages"

Des orages localement forts sont attendus, accompagnés de pluies intenses, de rafales de vent et possiblement de grêle.Ces phénomènes, bien que courants dans la région, peuvent présenter des dangers ponctuels.Il est donc recommandé de rester vigilant, notamment lors des déplacements ou des activités en extérieur.





À partir de minuit, une vigilance jaune pour fortes précipitations et risques d'inondations prendra le relais, valable jusqu'au lundi 5 mai à minuit.

Les autorités conseillent de suivre les mises à jour météorologiques et d'adapter ses activités en conséquence.

Pour plus d'informations, consultez le site officiel de Météo-France