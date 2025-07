Les Nuits du Piano reviennent à Bastia et Erbalonga du 30 juillet au 5 août

Fondé en 2012 par Patrice Moracchini, en partenariat avec le Conservatoire de Paris, le festival Les Nuits du Piano s’est imposé au fil des années comme un rendez-vous incontournable de la scène musicale estivale en Corse. Chaque été, le public retrouve ce festival international dans deux lieux emblématiques du Cap Corse : la cour du musée au Palais des Gouverneurs à Bastia et le théâtre de verdure d’Erbalonga. Porté par l’ambition de faire découvrir des artistes de renommée internationale, mais aussi d’accompagner l’émergence de jeunes talents, le festival s’inscrit dans une double dynamique. « Nous voulons développer les carrières avec des choix d’artistes bien au-delà de nos frontières, tout en assurant une continuité entre la capitale et la Corse, avec une édition parisienne de cinq concerts à la salle Cortot et une édition estivale sur l’île », explique son directeur artistique, Patrice Moracchini.



Le programme de cette édition 2025 débute ce mercredi 30 juillet à 21h15 dans la cour du musée de Bastia, avec Maroussia Gentet. Récompensée par cinq Diapasons et un Coup de cœur de l’Académie Charles Cros pour son album Invocations, cette pianiste engagée dans la musique contemporaine interprétera des œuvres de Chopin, Hector Parra et Ravel.



Vendredi 1er août, toujours à Bastia, c’est le pianiste russe Konstantin Emelyanov qui sera à l’affiche. Lauréat du Concours Tchaïkovski en 2019, régulièrement récompensé depuis, il proposera un programme éclectique réunissant Schubert, De Falla, Tchaïkovski, Rameau et Stravinski.



Changement de décor le dimanche 3 août avec un concert en plein air à Erbalonga. Le jeune pianiste Arsenii Moon, 24 ans, originaire de Saint-Pétersbourg, se produira au théâtre de verdure à 21h15. Lauréat en 2023 du Concours international Ferrucci Busoni 2023 puis du prix Arturo Benedetti Michelangeli, il interprétera des pièces de Chopin, Debussy, Ravel et Scriabine.



Enfin, le mardi 5 août à 21h15, toujours à Erbalonga, le festival se clôturera avec le pianiste belge Julien Libeer. Formé auprès de Maria João Pires à la Chapelle musicale Reine Elisabeth, il privilégie l’approfondissement personnel des œuvres plutôt que les circuits traditionnels des concours. Ce concert final sera consacré à des pièces de Bach, Couperin et Ravel.