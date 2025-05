Porto-Vecchio - La Saint-Georges fêtée au hameau de Piccuvaghja

Après la Saint-Joseph à Murateddu et la San Marcu à Leccia, c’était au tour des habitants du hameau de Piccuvaghia de célébrer, ce samedi en milieu de journée, la fête de la Saint-Georges.

Ce moment de foi et de convivialité a débuté dans la petite chapelle du hameau, où une foule nombreuse s’est rassemblée pour assister à la messe célébrée par Don Thibault. La cérémonie a été suivie d’un spuntinu qui a réuni l’ensemble des participants autour d’un moment de partage, placé sous le signe de la communion. Le maire de Portivechju, Jean-Christophe Angelini, avait tenu à être présent pour cette occasion.

Ce renouveau des fêtes patronales dans la troisième ville de Corse témoigne d’une volonté affirmée de se réapproprier les temps forts de l’année dans un territoire vaste et majoritairement rural.