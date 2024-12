Vermeer, poésie et mystère au Musée de Basti

Ce jeudi 12 décembre, à 18h, à l’auditorium du musée de Bastia, les Amis du Musée propose un spécial Vermeer avec Janine Vittori.





« Avec seulement trente-sept œuvres authentifiées parvenues jusqu’à nous l’artiste peintre est considéré comme le plus grand peintre du siècle d’or hollandais » souligne Maurice Dolovici, président des Amis du Musée de Bastia. « A l’occasion de cette soirée nous essaierons de pénétrer dans cet univers élégant et mystérieux dans lequel des jeunes femmes écrivent et lisent des lettres, jouent du luth, du virginal ou bien de la guitare. Parfois ces femmes sont montrées dans le moment plus intime de la toilette sans que le peintre ne livre aucun détail érotique. Car la peinture de Vermeer refuse l’anecdote. Ce qui est essentiel dans son œuvre n’est pas la narration mais la description. Aussi nous regarderons avec attention les espaces, les personnages, les vêtements et les objets, la couleur et la lumière afin de nous approcher au plus près du secret et de la poésie de sa peinture ». La conférencière Janine Vittori, après une carrière de Conseillère Pédagogique Départementale en Arts Plastiques (formateur d’enseignants du 1er degré dans le domaine des Arts Plastiques et de l’Histoire des Arts ), se consacre à la transmission de l’art auprès de publics variés. Elle donne des conférences afin de faire connaître l’œuvre d’artistes majeurs du passé ou d’époque plus récente et de rendre l’art accessible à tous.