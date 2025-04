Voile - "Mare è Vela" (Stéphane Beaume) conserve le trophée des clubs

Ce rendez-vous organisé par le Yacht Club de Bonifacio a débuté samedi matin avec un vent variable ne dépassant pas les 10 noeuds. Le Comité de Course a du adapter le parcours qui était implanté entre la baie de Sant'Amanza et la pointe du Capu Biancu.





Le tenant du titre Stéphane Beaume pour Mare è Vela devait remporter trois des cinq manches disputées, les deux autres revenant au Yacht Club de Bonifacio.A mi-parcours Mare è Vela virait en tête en attendant la seconde journée de ce dimanche qui s'est disputée, cette fois, avec un vent stable de secteur EST de 10 à 15 noeuds. Le mano à mano entre Mare è Vela et le Yacht Club de Bonifacio se poursuivait et ces deux bateaux remportaient chacun trois manches.





Le classement général au cumul des deux journées permettait à Mare è Vela de s'imposer avec six succès d'un tout petit point devant le Yacht Club de Bonifacio (Mathieu Bidali) . La troisième place était pour I Milleli YCB (Jean-Louis Milleli). L'Ecole de Voile Grand Sud Plaisance (Yann Labrousse) terminait en quatrième position et la SNA (Rémy Duguet) complétait le top cinq 2025. Stéphane Beaume s'adjugeait, ainsi, le Trophée des Clubs pour la deuxième année consécutive à Bonifacio.