L’association culturelle "A Nuciola", née au cœur de Cuttoli-Corticchiato pour promouvoir des événements gratuits et ouverts à tous, propose un rendez-vous musical ce dimanche 27 avril à 16h.

À l’église San Martinu, le duo d’accordéonistes Philippe Borecek et Arnaud "Nano" Méthivier livrera une interprétation libre et sensible des célèbres Quatre Saisons de Vivaldi. Entre fidélité aux thèmes du maître italien et envolées improvisées, les musiciens feront redécouvrir cette œuvre intemporelle sous un jour nouveau. L'entrée est libre.