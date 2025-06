Piazzole d’Orezza : la statue de Saint Antoine fait son retour dans l’église

La Saint-Antoine aura une saveur particulière cette année à Piazzole d’Orezza. Le village célébrera son saint patron, mais aussi le retour dans son église de la statue restaurée du saint.



Le projet a été porté par l’Associu E Piazzole, qui œuvre à la préservation et à la restauration du patrimoine de la commune. Une restauration qui a également reçu le soutien de la Fondation du Patrimoine ainsi que de plusieurs donateurs.



Pour l’occasion, une messe et une bénédiction de la statue de Saint Antoine seront célébrées par le cardinal de Corse, Monseigneur François-Xavier Bustillo, ce vendredi 13 juin à 16h00. Les confréries de la régions seront présentes et s’en suivra un moment de convivialité.