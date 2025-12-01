Ajaccio : La crèche a fait son retour dans le hall de l'hôtel de Ville

C'est une tradition. Chaque mois de décembre, une crèche est installée dans le hall de l'hôtel de Ville d'Ajaccio sur plus de 2 mètres de largeur et plus de 3 mètres de profondeur. Les équipes de la Direction des festivités et de la Direction de l'environnement et des aménagements paysagers l'ont dévoilé la semaine dernière.
"Chaque année, je tiens à ce que la crèche prenne place dans le hall de l’Hôtel de Ville. C’est une tradition à laquelle je suis profondément attaché, comme l’était Laurent Marcangeli", indique Stéphane Sbraggia, le maire d'Ajaccio. Et de poursuivre : "Elle renvoie à nos souvenirs d’enfance, à ces moments qui précédaient les fêtes. Avec ses paysages miniatures, ses maisons, ses scènes de vie et le travail minutieux de nos agents municipaux, la crèche reste un rendez-vous très attendu. Elle évoque à la fois la Nativité, l’âme de nos villages et cette mémoire collective qui rassemble les Ajacciens depuis des générations. Pour moi, son installation relève d’une laïcité apaisée : une laïcité qui reconnaît nos racines chrétiennes sans exclure personne et qui considère ces traditions comme un patrimoine partagé."
Un travail long et minutieux pour nous emmener dans l'âme de la Corse
Derrière la beauté de cette crèche se cache tout un travail de l'ombre. Depuis l'an dernier, les agents du magasin central de la Direction de la logistique assurent sa remise en état, ce qui nécessite de longues heures et jours de travail. Chaque pièce est dépoussiérée au pinceau, les santons sont contrôlés, et plus de 10 heures de retouches de peinture ont été nécessaires pour raviver leurs couleurs. Les agents ont consacré également plusieurs matinées à la réparation des bâtiments de la crèche qui ont pu être abîmés et à l'installation de la mousse fraîche, au nettoyage du ciel étoilé...
Après tout ce travail de remise en état, les agents ont pu passer à l'étape tant attendue, l'installation de cette crèche composée de 117 santons, 50 animaux et 41 bâtiments (mairie, chapelle, église, casellu, phare, maisons et fermes, pont, moulin...).
A l'origine, la crèche a été créée au sein du service des espaces verts sous l'impulsion de Georgia Susini et Laurent Coppolani. Avec Marie-Rose Santucci et Gérard Pelletier, chaque année, ils ont amélioré la crèche initiale en ajoutant des éléments : bâtiments, éléments du paysage, santons, automates,... Puis la crèche a trouvé son écrin dans le hall de la mairie, à côté de la statue du Premier Consul. Ciel étoilé, montagnes enneigées, pêcheurs, quai et phare... Tous les décors ont été réalisés avec goût et soin.
Si la crèche se veut une tradition provençale par les santons, elle a vocation à placer la Nativité parmi les scènes de la vie courante sur les bords de la méditerranée avec en filigrane des références à la vie des Corses : du village à la ville, des montagnes enneigées au départ des pêcheurs, d'un phare qui pourrait être sur une presqu'île du golf, au casellu en ruine des contreforts de la montagne corse. En premier plan, de grands santons : le four à pain, la fromagère, l'émateur, le porteur de bois, l'âne charette, le berger, la femme au lavoir et l'étable sans oublier la Méditerranée et ses pêcheurs, la marchande de poissons, le pêcheur au filet. Au second plan, la crèche présente les métiers : le boucher, le boulanger, l'étal aux épices, la bergère, la fleuriste, figure typique de la crèche napolitaine... Et puis, u troisième plan, les santons de plus petites tailles prennent place dans des décors recréant la vie des communes de l'île : la chapelle et la soeur, le troupeau du berger sur les cimes, les maisons, le pont, les ruelles, balconnets et même une tour génoise. Enfin, tout un décor végétal vient agrémenter la crèche pour un résultat plus vrai que nature.
La crèche est visible aux heures d'ouverture de la mairie.
