Ajaccio : La crèche a fait son retour dans le hall de l'hôtel de Ville

Derrière la beauté de cette crèche se cache tout un travail de l'ombre. Depuis l'an dernier, les agents du magasin central de la Direction de la logistique assurent sa remise en état, ce qui nécessite de longues heures et jours de travail. Chaque pièce est dépoussiérée au pinceau, les santons sont contrôlés, et plus de 10 heures de retouches de peinture ont été nécessaires pour raviver leurs couleurs. Les agents ont consacré également plusieurs matinées à la réparation des bâtiments de la crèche qui ont pu être abîmés et à l'installation de la mousse fraîche, au nettoyage du ciel étoilé...

Après tout ce travail de remise en état, les agents ont pu passer à l'étape tant attendue, l'installation de cette crèche composée de 117 santons, 50 animaux et 41 bâtiments (mairie, chapelle, église, casellu, phare, maisons et fermes, pont, moulin...).



A l'origine, la crèche a été créée au sein du service des espaces verts sous l'impulsion de Georgia Susini et Laurent Coppolani. Avec Marie-Rose Santucci et Gérard Pelletier, chaque année, ils ont amélioré la crèche initiale en ajoutant des éléments : bâtiments, éléments du paysage, santons, automates,... Puis la crèche a trouvé son écrin dans le hall de la mairie, à côté de la statue du Premier Consul. Ciel étoilé, montagnes enneigées, pêcheurs, quai et phare... Tous les décors ont été réalisés avec goût et soin.



Si la crèche se veut une tradition provençale par les santons, elle a vocation à placer la Nativité parmi les scènes de la vie courante sur les bords de la méditerranée avec en filigrane des références à la vie des Corses : du village à la ville, des montagnes enneigées au départ des pêcheurs, d'un phare qui pourrait être sur une presqu'île du golf, au casellu en ruine des contreforts de la montagne corse. En premier plan, de grands santons : le four à pain, la fromagère, l'émateur, le porteur de bois, l'âne charette, le berger, la femme au lavoir et l'étable sans oublier la Méditerranée et ses pêcheurs, la marchande de poissons, le pêcheur au filet. Au second plan, la crèche présente les métiers : le boucher, le boulanger, l'étal aux épices, la bergère, la fleuriste, figure typique de la crèche napolitaine... Et puis, u troisième plan, les santons de plus petites tailles prennent place dans des décors recréant la vie des communes de l'île : la chapelle et la soeur, le troupeau du berger sur les cimes, les maisons, le pont, les ruelles, balconnets et même une tour génoise. Enfin, tout un décor végétal vient agrémenter la crèche pour un résultat plus vrai que nature.