Corte : les fidèles réunis dès l’aube pour célébrer la Saint-Antoine

Patron des enfants, des bergers et des causes perdues, Saint Antoine de Padoue reste l’un des saints les plus vénérés de l’île. Né à Lisbonne en 1195, mort à Padoue en 1231, il est célèbre pour ses nombreux miracles, survenus tant de son vivant qu’après sa mort. « Il est le plus connu des saints franciscains après Saint François d’Assise », a rappelé le prêtre. Au cours de son homélie, le père Bocchecciampe a souligné l’attachement des Cortenais à cette tradition matinale : « C’est toujours un petit miracle de voir autant de monde rassemblé dès 7h pour la première messe du jour. Pendant treize jours, ils sont venus prier, déposer leurs intentions, animés par ce désir profond que le Seigneur met en chacun de nos cœurs : le désir d’avoir foi, de faire confiance, de suivre celui qui est la source de notre espérance. »



Il a aussi évoqué l’exemple de vie de Saint Antoine, décédé d’épuisement après avoir consacré toute son énergie à sa mission : « Il ne comptait pas sa fatigue. Il a tout donné pour Dieu et pour les autres. Je ne vous demande pas de vous épuiser, mais d’offrir au moins un minimum, car le Seigneur nous envoie tous en mission. »