Le 15 décembre, le pape François célébrera la Madonuccia, un miracle qui dure depuis 400 ans

C’est un moment que retiendront les Ajacciens. Le 15 décembre prochain, le pape François, en visite en Corse, célèbrera une messe au Casone. À côté de lui se dressera la statue de la Madonuccia, vénérée par la population ajaccienne depuis le XVIIe siècle.”En 1656, une épidémie de peste ravageait l’Europe, et notamment l’Italie”, explique France Sampieri, historienne. “Au mois de mars, un bateau génois se présente dans le golfe d’Ajaccio. Il ne fallait surtout pas qu’il accoste, au risque de contaminer la population de l’île.” Les habitants de la ville et les notables décident alors, au cours d’une procession, de “placer la ville sous la protection de Notre Dame de la Miséricorde”, à qui l’on prête une apparition dans la région plusieurs années auparavant. “Le miracle s’est produit ! Le navire a été repoussé par le vent”, lance France Sampieri. Ajaccio est épargnée. Des siècles plus tard, “ce miracle est toujours célébré, le 18 mars”. Symbole d’un attachement particulier à cette madone.





À Ajaccio, et partout en Corse, la Vierge Marie est célébrée “à toutes les saisons et dans toutes les vallées de l’île”. “Il y a une réelle ferveur pour elle”, explique France Sampieri. “C’est la mère de Jésus, la reine de la Corse, on s’incline devant elle.” Ainsi, des fêtes en l’honneur de la Vierge Marie ont lieu le 25 mars, pour l’Annonciation du Seigneur à Marie, le 15 août, jour de l’Assomption, le 8 septembre, pour la Fête de la Nativité, ou encore le 8 décembre avec la solennité de l’Immaculée Conception. “La Vierge Marie, c’est quelqu’un que l’on aime partout dans le monde. Mais il y a un amour particulier en Corse, et surtout dans les lieux où elle a fait des miracles, comme Pancheraccia ou Campitello.” En effet, la Vierge Marie serait apparue dans ces deux communes, sans que ces apparitions soient toutefois reconnues officiellement par l’Église.