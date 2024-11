Visite du Pape en Corse. Père Frédéric Constant : « Nous souhaitons que le centre-ville d’Ajaccio soit une grande église »

- C’est historique, la venue du Pape en Corse vient d’être officialisée. Comment est née cette idée d’inviter le Pape François en Corse ?

- Je pense que tous les évêques du monde invitent le Pape sur leur territoire lorsqu’ils le rencontrent. Nous avons eu un évènement exceptionnel il y a un an : le Pape a créé notre évêque, Mgr Bustillo, cardinal. De fil en aiguille, à partir de cette proximité qu’ils ont, Mgr Bustillo a invité le Pape qui a répondu à son appel et qui a fait le choix de venir parmi nous le 15 décembre prochain.



- Le Pape participera notamment au colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée qui semble en harmonie avec ses valeurs, lui qui a souvent mis en avant l’importance de la foi populaire et des traditions locales. Le sujet de ce colloque a-t-il été un élément décisif pour ce déplacement ?

- Cela a été je pense l’un des plus grands facteurs de dire qu’au cœur de la Méditerranée l’Église est présente et que la piété populaire est aussi ce moyen qui peut ramener celles et ceux qui parfois sont perdus, qui n’ont plus de boussole pour se relever, et qui peuvent être apaisés et voir leur conscience éveillée ou réveillée par un cierge, une parole, une poignée de main, un chapelet, ou une image.



- Pour un territoire comme la Corse, qui n’a jamais accueilli un Pape auparavant, c’est une visite qui apparait comme extraordinaire. Le Pape François a-t-il exprimé des raisons spécifiques pour lesquelles il souhaitait visiter la Corse ?

- Depuis son pontificat, le Pape François oriente son regard pastoral sur les périphéries, sur les petits peuples, sur la piété populaire. Il va où l’Église est présente et où elle doit être encouragée et soutenue. Je pense que c’est la dynamique de cette visite du Pape : il ne vient pas en Corse pour triompher, mais pour venir partager un moment avec le peuple corse qui réfléchit sur la foi populaire dans la rue, à travers la laïcité, à travers le lien que nous avons avec les politiques, les agriculteurs, les chefs d’entreprise... L’Église est ancrée en Corse avec les fêtes patronales, les processions, les veillées… On le voit, en Corse nous avons ce culte chrétien qui persévère depuis des siècles, qui connait des hauts et des bas, mais aussi des réussites et des beautés. Je pense que le Pape vient, en conclusion à ce colloque sur la piété populaire, pour nous encourager à persévérer dans la foi. Et puis ce n’est pas que le Pape qui vient, mais aussi le successeur de Pierre, celui qui vient nous confirmer et nous soutenir dans la foi, et nous encourager dans l’évangélisation d’aujourd’hui face à une société qui parfois s’éloigne de Dieu. Et puis nous sommes dans un contexte méditerranéen, et le Pape depuis son Pontificat a montré qu’il est sensible à la Méditerranée. C’est l’un des premiers gestes qu’il a fait pour aller à la rencontre de ceux et celles qui souffrent. Il vit simplement l’Évangile : comme disent les Actes des Apôtres, « Là où il passait, il faisait le bien ». Finalement le 15 décembre, le Pape va passer au milieu des gens et son regard, sa présence, ses paroles seront un remède pour aider le peuple de Dieu à progresser, à croître, à se relever et à prendre un tout autre chemin.