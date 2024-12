La Maison Notre Dame de Bastia organise son traditionnel marché de Noël le mercredi 11 décembre 2024, de 11h00 à 19h00. Cet événement convivial et familial promet de plonger petits et grands dans la magie des fêtes.



Les visiteurs pourront découvrir une sélection de produits artisanaux corses, allant de la charcuterie au fromage, en passant par le miel et les sablés de Noël, parfaits pour régaler les gourmets. Les idées cadeaux ne manqueront pas, avec des créations uniques et faites main, accessibles à tous les budgets. Un espace restauration proposera des spécialités comme les migliaccioli, des crêpes, du taboulé de Noël, ainsi que des boissons chaudes comme le vin et le chocolat chaud, sans oublier des douceurs sucrées.



Des ateliers créatifs intergénérationnels permettront aux participants, jeunes et moins jeunes, de partager des moments ludiques et enrichissants. Le programme comprendra également des temps forts, avec un concert de Noël prévu de 15h30 à 16h30, où les voix du chœur de la Maison Notre Dame offriront un moment enchanteur.



Le Père Noël sera également présent de 16h30 à 18h30 pour des photos souvenirs inoubliables au coin de la cheminée.



Rendez-vous à la Maison Notre Dame de Bastia pour partager la joie des fêtes, soutenir les artisans locaux et découvrir les talents des résidents. Un moment magique à ne pas manquer !