Vagues dangereuses en Haute-Corse : risque élevé de noyade sur la côte ouest

Un épisode de mer forte va toucher la façade ouest de la Haute-Corse entre dimanche 27 juillet à 20h et lundi 28 juillet à 14h.. Selon la préfecture, ce phénomène entraînera la formation de vagues dangereuses sur l’ensemble de la côte occidentale, exposant les usagers à un risque important de noyade.



Dans ce contexte, les autorités appellent la population à éviter toute baignade ou activité nautique, en particulier sur les plages non surveillées. Il est fortement recommandé de consulter les drapeaux de baignade avant toute entrée dans l’eau, et de se rendre uniquement sur les zones encadrées par des sauveteurs.



La préfecture rappelle aussi que si l’on est témoin d’une personne en train de se noyer, il faut immédiatement alerter les secours en composant le 112, le 15 ou le 18. Pour signaler un problème en mer depuis le littoral, le numéro d’urgence 196, gratuit et accessible 24h/24, permet de joindre directement les CROSS, les Centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage.