Bastia : Une nouvelle conférence Corsica Pruspettiva 2050 sur les enjeux des transports en Corse





Dans le cadre de Corsica Pruspettiva 2050, la Présidence de l’Assemblée de Corse organise une nouvelle conférence dédiée aux enjeux de connectivités et de transport le 29 avril 2024. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des événements précédents consacrés aux dynamiques démographiques et à l’adaptation au changement climatique.



L'objectif de cette conférence est d'offrir une vision intermodale et prospective de l’évolution des réseaux de transport, en prenant en compte leurs dynamiques mondiales ainsi que leurs réalités internes et insulaires.



Marc Barthélémy, directeur de recherche à l'Institut de physique théorique de Saclay, partagera son expertise sur les réseaux dans le cadre de son ouvrage publié chez Odile Jacob en 2023. Deux fonctionnaires internationaux du Forum International des Transports et de l’OCDE, Mallory Trouvé et Margaux Tharaux, aborderont les perspectives des transports à l'horizon 2050 et les enjeux spécifiques aux îles en termes de connectivités et d’attractivité.



Cette conférence sera également l’occasion de présenter la première étude de l’OCDE sur la Corse, réalisée en collaboration avec l’Assemblée de Corse dans le cadre de Corsica Pruspettiva et publiée en janvier 2024. Enfin, Tristan Casabianca et Thomas Laniesse de l’Agence d’Urbanisme et d’Energie de la Corse (AUE) partageront les dernières études sur les mobilités internes en Corse.



Cet événement vise à sensibiliser les décideurs publics, les transporteurs et les citoyens à une approche systémique et intermodale des transports, intégrant les mutations majeures liées aux transitions démographiques, technologiques et climatiques.