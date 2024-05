Conditions météo dangereuses sur le GR20 : le Parc naturel régional de Corse appelle à la prudence

Ce mercredi 8 mai, le Parc naturel régional de Corse a lancé un avertissement aux randonneurs concernant les conditions météorologiques sur le célèbre sentier de randonnée GR20. Sue les réseaux sociaux le Parc a mis en garde les amateurs de randonnée contre les risques encourus en entamant le parcours pendant "la semaine en cours", jusqu'au dimanche 12 mai.

Selon les informations diffusées par le Parc sur sa page Facebook, les conditions météorologiques sont actuellement très instables, particulièrement sur la partie nord du GR20. "Nous vous déconseillons fortement d’entamer le GR20 Nord pour la semaine en cours. Les conditions d’enneigement actuelles sont défavorables, fortes chutes au-dessus de 2000m, avec des températures très basses", lit-on dans un post sur Facebook.

Pour la partie Sud du GR20, la situation est légèrement plus clémente, mais le temps reste incertain.



"Si toutefois vous décidez de vous y rendre, prévoir crampons, piolets et de quoi être le plus au chaud possible en cas d’aléas", conseillent les experts.



Le Parc insiste sur l'importance de différer le départ pour le GR20 cette semaine, en raison des risques potentiels liés aux cours d'eau en crue et aux conditions météorologiques changeantes.