Finale du Challenge Stra : La JS Bonifacio comme en 2023

Gallia Lucciana (R2) - JS Bonifacio (R2) 0-1 (0-0)

Stade du Prunellu

Arbitre: M. Guelfucci

But: Tafani. L (66e) pour Bonifacio

Exclusions: Bagni 80e à la JSB, Sbaiz à la 77e au Gallia.





Gallia Lucciana

Cristiani, Percodani, Grimaldi, Titiro, Diack, Perfetti, Cesari, Piercecchi, Messaoud, Wollbrett, Elabar (Rutali, El Boujnouni, Moracchini, Roussin). Ent: Sbaiz. O





JS Bonifacio

Darrag, Ledéfunt, Fabre, El Bakouri. A, Lucchini, Oggiano, Cipoletta, Lopes Matos, Disimone, El Bakouri. M, Tafani (Parodi, Bourakba, Bagni). Ent: Galmot. S



Bonifacio, détenteur du Trophée, affrontait la réserve du Gallia ce mercredi après-midi pour le compte de la finale du Challenge Stra au stade du Prunellu.

Au cours d'une première période à l'avantage des Luccianais, il revenait aux joueurs d'Olivier Sbaiz de se montrer dangereux dès la 6e quand une frappe de Piercecchi trouvait la transversale Bonifacienne. À la 11e Messaoud, toujours pour Lucciana, frappait au but sans conséquence au tableau d'affichage. Le Gallia gâchait une belle opportunité par Cesari (14e) qui se retrouvait face à Darrag, le gardien bonifacien, mais ne parvenait pas à conclure. Les réservistes luccianais, face à des Bonifaciens trop peu dangereux, ne trouvaient pas la faille et à la pause le score était toujours vierge.





À la reprise Bonifacio avait changé de visage. Une première tentative de Parodi donnait le ton avant que Tafani à la 66e sur un corner ne parvienne à tromper Cristiani le portier nordiste. Dans le dernier quart d'heure, les 22 acteurs montaient dans les tours contraignant l'arbitre à expulser, Olivier Sbaiz, le coach luccianais, et Thomas Bagni le joueur de la JSB

La fin de match était haletante, avec une tête de Parodi (86e) qui finissait sur la transversale luccianaise. Dans la continuité un tir puissant de Messaoud était bien détourné par Darrag. Dans les arrêts de jeu, le Gallia aurait pu égaliser par Moracchini et la JSB doubler la mise par Disimone, mais le score demeurait en l'état permettant à la JS Bonifacio, après 2023, de remporter un deuxième Challenge Stra de rang sur ce score de 1 but à 0.