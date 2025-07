Pietracorbara : la chapelle Saint-Guillaume de Lapedina renoue avec son histoire

Malgré quelques gouttes de pluie, la messe a bien eu lieu. Elle a été célébrée par le père Michel Magdleine, curé de Lavasina, devant les ruines restaurées de la chapelle Saint-Guillaume, au hameau de Lapedina suttana. Construite au XVIIIe siècle, cette chapelle rurale est l’une des huit que compte la commune de Pietracorbara. Elle fut édifiée alors que la chapelle Saint-Pancrace existait déjà à Lapedina suprana, quelques centaines de mètres plus haut.



Dédiée à San Guglielmo da Vercelli, saint italien réputé pour ses miracles, la chapelle Saint-Guillaume était autrefois fréquentée par les habitants des hameaux agricoles de Vecchjulacce et Cateraghju, aujourd’hui disparus. Ces deux noyaux d’habitat ont été abandonnés au XIXe siècle, au profit de Lapedina. La chapelle est restée un lieu de culte actif jusqu’au début du XXe siècle, avant de tomber en ruine à partir des années 1930, à la suite de l’effondrement de sa toiture. Une dernière messe avait été célébrée sur place, à ciel ouvert, en 1959 par l’abbé L’Hostis.



En 2023, l’association « Les chapelles de Pietracorbara » a entrepris de sauver ce lieu. Neuf arbres qui avaient poussé à l’intérieur ont été déracinés, le sol en terre battue a été nivelé, un nouvel autel en lauzes a été reconstruit et orné d’une croix en bois flotté. Ces efforts avaient permis de célébrer une première messe dans la chapelle restaurée, sans toit, le 22 juillet 2023.



Prochaine étape pour l’association : une célébration en l’honneur de Saint Roch, prévue le 16 août prochain, à la chapelle du hameau de Pietronacce, à moins de deux kilomètres de