Déchets : A Bastia, la CAB signe un partenariat avec Citeo pour renforcer le tri et la lutte contre les dépôts sauvages

La Communauté d’agglomération de Bastia a signé mardi une convention triennale avec Citeo, société spécialisée dans la gestion des déchets d’emballages et de papiers. Ce partenariat, d’un montant total de 745 000 euros, doit permettre de renforcer les dispositifs de tri sur le territoire et de limiter les dépôts sauvages, notamment en période estivale.



Trois volets structurent cette collaboration. Le premier concerne directement la lutte contre les déchets abandonnés. La CAB devient signataire de la convention nationale portée par Citeo. Une série d’actions est prévue sur trois ans et demi : opérations de nettoyage (dont certaines en lien avec le centre pénitentiaire de Borgo), mobilisation renforcée des agents communaux – 60 cantonniers au total – et campagnes de sensibilisation locales. Des ramassages citoyens seront également organisés avec des écoles et associations du territoire. Un budget de 645 750 euros est alloué à cette partie.



Le deuxième axe vise à développer le tri hors foyer, là où les habitudes restent inégales. Selon les chiffres de Citeo, seuls 50 % des Français trient leurs déchets systématiquement lorsqu’ils sont dans l’espace public. La CAB prévoit donc d’installer de nouvelles corbeilles de tri dans les parcs, sur les plages, aux abords des sentiers ou lors d’événements rassemblant des food-trucks. Le soutien financier sur ce point atteint 74 000 euros HT.



Enfin, un troisième dispositif cible les professionnels de la restauration. Une expérimentation sur deux ans va permettre à des établissements volontaires de disposer de bacs adaptés pour le verre et les emballages, avec un accompagnement technique et un suivi des pratiques. Ce dernier volet est financé à hauteur de 25 500 euros.