Commémoration du 8 mai 1945 : plusieurs cérémonies en Corse

Ce mercredi 8 mai, on commémorait en France la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945 fut marqué par la capitulation de l'armée allemande, provoquant l'armistice et annonçant la fin prochaine du conflit armé.

Partout en France, ce jour sert à célébrer la victoire, mais aussi à honorer les morts de la guerre. 70 millions de personnes ont péri dans le conflit. Des hommages se sont tenus en Corse comme à Ajaccio où le traditionnel hommage s'est tenu cette année encore, avec le défilé d'une fanfare et en présence de porte-drapeaux et des élus locaux.