Relais Rose : une course de 103 km entre Patrimonio et Bastia pour sensibiliser au cancer du sein

Allier performance sportive et solidarité locale pour soutenir les femmes en traitement contre le cancer : c’est le but du Relais Rose, qui revient pour une sixième édition le 11 octobre prochain. Organisée par l’association Endur’Ensemble, cette course de 103 km entre Patrimonio et Bastia se veut être un levier pour aider les patientes atteintes de cette maladie à travers l’île. « On se bat contre une même maladie mais pas de la même façon, pas avec les mêmes armes », explique Carole Pistorozzi, elle-même diagnostiquée d’un cancer du sein en 2020. « On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin chez nous, avec des femmes qui ont besoin d'aide parce qu'elles n'ont pas toujours les moyens d'acheter des produits de soin, alors on veut essayer d'aider autant que possible, de manière simple. »





Comme tous les ans, le Relais Rose s’élancera de Patrimonio en direction du Cap Corse, avec une arrivée prévue sur la place Saint-Nicolas à Bastia. « Dans l'organisation du Relais Rose, il y a différents formats : solo, duo, équipe de quatre, équipe de huit et vélo. » Deux épreuves complémentaires sont également prévues, dont une marche de 4 km et une course à pied de 10 km au départ et à l’arrivée de la place Saint-Nicolas. Actuellement, plus de 600 personnes sont déjà inscrites pour participer au Relais Rose. « C’est la première fois qu’on a autant d’inscrits à 10 jours de l’événement. Pour l’instant, c’est une édition très réussie », déclare Carole Pistorozzi.





Les fonds récoltés permettront de financer et distribuer « des kits de mastectomie, des bonnets d’alopécie », mais aussi « des paniers de soins, avec des produits qui servent pendant la chimiothérapie », ainsi que le maintien du Cocon, « un salon dédié qu'on a ouvert cette année deux jours par semaine dans lequel toutes les malades sont conviées ». Très bientôt, l’association va lancer MonRelaisRose, une application « qui répertorie tous les spécialistes auxquels une personne qui a un cancer du sein et qui est en protocole de soins aura besoin ». « Ça peut être un oncologue, un radiothérapeute, un gynécologue, un cardiologue… Ils sont tous répertoriés de manière géolocalisée. Par exemple, si vous êtes à Furiani et que vous cherchez un gynécologue, vous allez trouver le plus proche de chez vous. On le fait dans les deux départements », détaille Carole Pistorozzi.





603 km autour de la Corse pour sensibiliser au dépistage





En plus du traditionnel Relais Rose, Thierry Pistorozzi, président et fondateur de l’association Endur’Ensemble, se lance cette année dans un défi inédit : le Giru, un tour de Corse à pied et à vélo pour sensibiliser au dépistage des cancers. À partir du 5 octobre, il quittera Bastia pour parcourir chaque jour un marathon et environ 70 kilomètres à vélo, en restant au plus proche d’un bus itinérant, spécialement aménagé pour informer la population. Ce bus de la prévention fera escale dans plusieurs villes et villages de l’île, avec à son bord des professionnels de santé engagés sur le terrain. « Le dépistage est un enjeu crucial. La Corse est la région de France où l’on se fait le moins dépister, et pourtant, si on agit à temps, on peut guérir. », insiste Thierry Pistorozzi.





À chaque étape, des sages-femmes, infirmières et soignants, tous en poste dans la région, viendront à la rencontre des habitants pour répondre à leurs questions, les informer et les orienter vers les bons interlocuteurs. Le Giru fera six arrêts, à Borgo, Porto-Vecchio, Sartène, Propriano, Ajaccio, Cargèse, Galeria, Calvi et L'Île-Rousse, avant de rejoindre Bastia pour l’arrivée du Relais Rose, au terme d’un parcours de plus de 600 km. « On va essayer de rejoindre Bastia en temps et en heure », souligne Thierry Pistorozzi.



Avec ce premier Giru di Corsica, l’association espère faire passer le message que le dépistage est une arme simple mais puissante contre le cancer. « L’objectif, c’est sensibiliser au dépistage, aider les personnes malades, notamment les femmes, mais aussi passer un peu de temps chaque jour avec le personnel du bus pour informer sur l’aspect sportif de la cause qui est très important, et bien évidemment de l’importance de se faire dépister pour tous types de cancers. »

