Les brèves

Octobre Rose : Le Comité de la Corse du Sud de la Ligue contre le Cancer organise une marche ce dimanche à Ajaccio  14/10/2025

Dans le cadre d’Octobre Rose, le Comité de la Corse du Sud de la Ligue contre le Cancer organise une marche ce dimanche 19 octobre à Ajaccio avec pour message « Prends soin de toi, fais-toi dépister ».
 
Cette marche partira du parking de l’Amirauté jusqu’au rond-point d’Aspretto (en passant par le bord de mer et la voie piétonne) et retour Port Charles Ornano.
 
Les inscriptions débuteront à 9h parking de l’amirauté et la marche partira à 10h.
 
« Ensemble, on va plus loin et on est plus fort pour faire avancer la Recherche … Alors, on vous attend nombreux à nos côtés », lance le Comité de la Corse du Sud de la Ligue contre le Cancer.

