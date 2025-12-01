CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Hudo W2JC 10/12/2025 « C’est une fierté de représenter la Corse » : Manon Mateus en route pour l’élection de Miss France 2026 05/12/2025 Sur son nouvel album, le rappeur Jul signe deux duos inattendus avec I Muvrini et Marcu Antone Fantoni 05/12/2025 « Historiens, hommes de revue(s) », thème de la «Journée de la revue» à Bastia 05/12/2025

« Historiens, hommes de revue(s) », thème de la «Journée de la revue» à Bastia


Philippe Jammes le Vendredi 5 Décembre 2025 à 17:35

Ce samedi 6 décembre à partir de 10h à l’IRA de Bastia, se tiendra la traditionnelle Journée de la revue (entrée gratuite) organisée par Christian Peri et la revue A Traversa Revue(s) et Méditerranée.



Ce samedi 6 décembre à l’IRA de Bastia : "Journée de la revue" (entrée gratuite)
Ce samedi 6 décembre à l’IRA de Bastia : "Journée de la revue" (entrée gratuite)

Programme étoffé que celui concocté par Christian Peri, conservateur en chef honoraire des bibliothèques et directeur de la revue semestrielle « A Traversa » pour la traditionnelle Journée de la revue qui se tiendra ce samedi à l'IRA de Bastia.

Le colloque débutera à 10h par une introduction signée Christian Peri et Yannick Kéravec, directeur d'Ent’revues.

Plusieurs intervenants de renom prendront ensuite la parole : Louis Bergès, Ange Rovere, Arnaud Dhermy, Yves Coativy et Henri Flach.

Sur place la librairie « A Piuma lesta », les revues et leur dernière parution ou leur projet : « I Vagabondi », « Litteratura », « Etudes Corses », « A Traversa », « Spirla », « Storia », « Cahiers Corsica », « Docks », « Robba », « Bulletin de la société des sciences », « Drozo », « Isula Muntagna », « Bonanova », « Espèces »...
 

Le programme





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos