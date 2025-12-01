« Historiens, hommes de revue(s) », thème de la «Journée de la revue» à Bastia

Programme étoffé que celui concocté par Christian Peri, conservateur en chef honoraire des bibliothèques et directeur de la revue semestrielle « A Traversa » pour la traditionnelle Journée de la revue qui se tiendra ce samedi à l'IRA de Bastia.
Le colloque débutera à 10h par une introduction signée Christian Peri et Yannick Kéravec, directeur d'Ent’revues.
Plusieurs intervenants de renom prendront ensuite la parole : Louis Bergès, Ange Rovere, Arnaud Dhermy, Yves Coativy et Henri Flach.
Sur place la librairie « A Piuma lesta », les revues et leur dernière parution ou leur projet : « I Vagabondi », « Litteratura », « Etudes Corses », « A Traversa », « Spirla », « Storia », « Cahiers Corsica », « Docks », « Robba », « Bulletin de la société des sciences », « Drozo », « Isula Muntagna », « Bonanova », « Espèces »...
