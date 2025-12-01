Rugby : Dédé Giamarchi a reçu le Coq d'Or de la FFR

Les bénévoles sont le terreau du tissu associatif dans toute sa diversité. Car au-delà de l'aspect technique d'une discipline, ils sont très souvent les passeurs de valeurs essentielles qui dépassent le simple cadre sportif. Ce vendredi soir, dans les locaux de la Madrague à Lucciana, le monde de l'ovalie insulaire a su se rappeler tout cela en honorant trois de ses dirigeants lors d'une réception qui a permis de décerner les récompenses fédérales.
En présence du président de la Ligue Corse de Rugby, Dumé Marcellesi, Agnès Destailleur, ancienne joueuse des Ponettes et présidente du CRAB, a reçu des mains du président de la Ligue Corse, Dumé Marcellesi, la médaille de bronze de la Fédération Française de Rugby.
Pour sa part Gérald Angelini, président du RC Lucciana, s'est vu décerner la médaille d'argent de la FFR.
L'ultime récompense fédérale attribuée lors de cette soirée est revenue à une personnalité emblématique du Rugby Corse au travers des décennies en la personne d'André Giamarchi. Dédé, pour le commun des passionnés d'ovalie, président de Casinca XV et qui a dirigé le Comité Corse de 1992 à 2008, a reçu de Dumé Marcellesi, le Coq d'Or soit la plus haute distinction fédérale.
Une récompense qui met sous les feux de la rampe des décennies d'investissement au bénéfice de cette discipline et ce en présence de nombreux membres du Comité Directeur de la Ligue, d'anciens joueurs, à l'image des Medori, Ponzevera, Albertini, Manfruelli, Del Moro, Jugie, Lachaud, Vernochet et bien d'autres, de proches, de la famille de Dédé, ainsi que de Mathieu Giudicelli directeur général de Provale.
En présence du président de la Ligue Corse de Rugby, Dumé Marcellesi, Agnès Destailleur, ancienne joueuse des Ponettes et présidente du CRAB, a reçu des mains du président de la Ligue Corse, Dumé Marcellesi, la médaille de bronze de la Fédération Française de Rugby.
Pour sa part Gérald Angelini, président du RC Lucciana, s'est vu décerner la médaille d'argent de la FFR.
L'ultime récompense fédérale attribuée lors de cette soirée est revenue à une personnalité emblématique du Rugby Corse au travers des décennies en la personne d'André Giamarchi. Dédé, pour le commun des passionnés d'ovalie, président de Casinca XV et qui a dirigé le Comité Corse de 1992 à 2008, a reçu de Dumé Marcellesi, le Coq d'Or soit la plus haute distinction fédérale.
Une récompense qui met sous les feux de la rampe des décennies d'investissement au bénéfice de cette discipline et ce en présence de nombreux membres du Comité Directeur de la Ligue, d'anciens joueurs, à l'image des Medori, Ponzevera, Albertini, Manfruelli, Del Moro, Jugie, Lachaud, Vernochet et bien d'autres, de proches, de la famille de Dédé, ainsi que de Mathieu Giudicelli directeur général de Provale.
Dumé Marcellesi (président de la Ligue Corse de Rugby) : " Une première pour la Corse"
Le président de la LCR, qui a remis le Coq d'Or au Casincais, soulignait l'importance de cette récompense : "Aujourd'hui le rugby corse met à l'honneur, dans le cadre de la journée internationale des bénévoles, ses dirigeants et ses bénévoles. C'est toujours un moment particulier dans la vie d'une instance régionale, qui plus est quand le premier Coq d'Or de la Fédération Française de Rugby, de l'histoire du rugby insulaire, est décerné à Dédé Giamarchi. Cette plus haute distinction fédérale récompense une vie au service de notre sport. C'est une grande fierté et un grand honneur pour la Ligue et également pour le Rugby corse dans son ensemble".
-
120 ans du SC Bastia : une soirée historique gâchée, un avenir sportif désormais menacé
-
« C’est une fierté de représenter la Corse » : Manon Mateus en route pour l’élection de Miss France 2026
-
Sur son nouvel album, le rappeur Jul signe deux duos inattendus avec I Muvrini et Marcu Antone Fantoni
-
Jean-Louis Leca parmi les « jeunes dirigeants qui jouent ou sont appelés à jouer un rôle majeur dans le sport français »
-
Grève des bus à Ajaccio : la CGT rejoint et occupe les locaux du Vazzio avec FO