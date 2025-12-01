Rugby : Dédé Giamarchi a reçu le Coq d'Or de la FFR

Les bénévoles sont le terreau du tissu associatif dans toute sa diversité. Car au-delà de l'aspect technique d'une discipline, ils sont très souvent les passeurs de valeurs essentielles qui dépassent le simple cadre sportif. Ce vendredi soir, dans les locaux de la Madrague à Lucciana, le monde de l'ovalie insulaire a su se rappeler tout cela en honorant trois de ses dirigeants lors d'une réception qui a permis de décerner les récompenses fédérales.



En présence du président de la Ligue Corse de Rugby, Dumé Marcellesi, Agnès Destailleur, ancienne joueuse des Ponettes et présidente du CRAB, a reçu des mains du président de la Ligue Corse, Dumé Marcellesi, la médaille de bronze de la Fédération Française de Rugby.



Pour sa part Gérald Angelini, président du RC Lucciana, s'est vu décerner la médaille d'argent de la FFR.



L'ultime récompense fédérale attribuée lors de cette soirée est revenue à une personnalité emblématique du Rugby Corse au travers des décennies en la personne d'André Giamarchi. Dédé, pour le commun des passionnés d'ovalie, président de Casinca XV et qui a dirigé le Comité Corse de 1992 à 2008, a reçu de Dumé Marcellesi, le Coq d'Or soit la plus haute distinction fédérale.



Une récompense qui met sous les feux de la rampe des décennies d'investissement au bénéfice de cette discipline et ce en présence de nombreux membres du Comité Directeur de la Ligue, d'anciens joueurs, à l'image des Medori, Ponzevera, Albertini, Manfruelli, Del Moro, Jugie, Lachaud, Vernochet et bien d'autres, de proches, de la famille de Dédé, ainsi que de Mathieu Giudicelli directeur général de Provale.