Gilles Cioni nommé coordinateur sportif du SC Bastia

Âgé de 36 ans, Gilles Cioni a disputé 230 matchs sous le maillot bleu au cours de sa carrière de joueur. Diplômé du CDES de Limoges (promotion 12, 2021-2023), il était déjà impliqué dans l’organisation sportive du club depuis la fin de sa carrière.



Dans ses nouvelles fonctions, il devra garantir la fluidité entre les différentes composantes sportives du Sporting et participer à la mise en œuvre de la stratégie définie par la direction.



Le président du club, Claude Ferrandi, a salué cette nomination :

« Depuis la fin de sa carrière, le rôle de Gilles Cioni au sein du club a évolué. Depuis quelques semaines, il constitue pour moi un soutien précieux et essentiel dans la bonne mise en œuvre des décisions prises par la Direction dans le domaine sportif. Il occupera une fonction de coordination entre l’équipe professionnelle, les équipes du centre de formation et le service recrutement » est-il rapporté sur le communiqué du club.



