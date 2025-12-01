CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita avec… Hudo W2JC 10/12/2025 Gilles Cioni nommé coordinateur sportif du SC Bastia 09/12/2025 Le Conservatoire d’espaces naturels de Corse reçoit l’aide du Crédit Mutuel pour protéger les habitats menacés 09/12/2025 À Bonifacio, le Plan local d’urbanisme adopté à l’insatisfaction quasi générale des élus 09/12/2025

Gilles Cioni nommé coordinateur sportif du SC Bastia


La rédaction le Mardi 9 Décembre 2025 à 16:24

Le Sporting Club de Bastia a officialisé ce jour la nomination de Gilles Cioni au poste de coordinateur sportif. L’ancien défenseur du club rejoint la direction bastiaise avec pour mission d’assurer la cohérence du projet sportif entre l’équipe professionnelle, le centre de formation et le secteur du recrutement.



(Archives CNI)
(Archives CNI)
Âgé de 36 ans, Gilles Cioni a disputé 230 matchs sous le maillot bleu au cours de sa carrière de joueur. Diplômé du CDES de Limoges (promotion 12, 2021-2023), il était déjà impliqué dans l’organisation sportive du club depuis la fin de sa carrière.

Dans ses nouvelles fonctions, il devra garantir la fluidité entre les différentes composantes sportives du Sporting et participer à la mise en œuvre de la stratégie définie par la direction.

Le président du club, Claude Ferrandi, a salué cette nomination :
« Depuis la fin de sa carrière, le rôle de Gilles Cioni au sein du club a évolué. Depuis quelques semaines, il constitue pour moi un soutien précieux et essentiel dans la bonne mise en œuvre des décisions prises par la Direction dans le domaine sportif. Il occupera une fonction de coordination entre l’équipe professionnelle, les équipes du centre de formation et le service recrutement  » est-il rapporté sur le communiqué du club.

 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos