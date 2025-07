François Rebsamen : « Nous avons la conviction que ce texte sur l’autonomie de la Corse peut aboutir »

La balle au Parlement

Le ministre a, ensuite, répondu aux questions de la presse, et apporté d’autres éclaircissements. La Corse a-t-elle fait l’objet d’un débat en Conseil des ministres, notamment de la part de Bruno Retailleau qui a fait part de son opposition ? « Il n’y a pas eu de vrai débat. Il y a eu une expression de Bruno Retailleau, que tout le monde connaît, mais tout cela a été fait dans une grande sérénité. Il a fait connaître sa position qui est peut-être beaucoup plus mesurée que ce que l’on peut lire ou écrire ici ou là. On a acté sa position qui n’était pas une surprise puisqu’il l’a déjà exprimée », réplique prudemment le ministre. Concernant les critiques du Président du Sénat et des LR et le parcours compliqué qu’elles semblent dessiner au Sénat, François Rebsamen s’est aussi voulu lénifiant : « Le Sénat s’est déjà, d’une certaine manière, prononcé puisqu’il a rejeté la publication de l’avis qui avait été formulé par une Commission qui s’était rendue en Corse. La Constitution dit que c’est le peuple qui est souverain, le peuple et ses représentants, en l’occurrence le Parlement décidera. On commencera les débats au Sénat, ce qui correspond à l’attente du Président du Sénat ». Le fait de faire fi des recommandations du Conseil d’État ne rend-il pas plus difficile les débats à venir, au Sénat en particulier ? Le ministre brandit la parole tenue et renvoie la balle au Parlement : « Je n’ai pas fait fi des recommandations du Conseil d’État. C’est un avis consultatif. L’engagement, qui avait été pris par le Président de la République et par mon prédécesseur Gérald Darmanin, est que le texte, s’il était voté à une majorité supérieure aux trois cinquièmes, avait même précisé le Président de la République, serait le texte qui serait soumis au Parlement. Dans le comité stratégique, dans lequel assistait à mes côtés, Laurent Marcangeli, qui a été d’ailleurs d’une grande utilité, j’ai essayé d’introduire deux réflexions du Conseil d’État. Mais comme c’était la parole de l’Etat, du gouvernement et du Président qui était remise en cause, j’ai préféré prendre le texte tel qu’il est et le transmettre au Parlement. C’est le Parlement qui fera le travail de correction s’il le juge nécessaire ».



Une belle reconnaissance

Sur la notion de « Communauté corse », François Rebsamen soutient la formule : « On a bien compris que figure le mot « communauté », et non pas « peuple ». Je soutiens cette formulation qui est celle de l’ensemble des élus de Corse. Le Premier ministre l’a fait aussi de son côté, disant qu’il y a une communauté nationale qui est composée de spécificités de beaucoup de régions françaises. La Corse a beaucoup de spécificités. C’est pour cela qu’elle rentre dans l’article relatif aux collectivités territoriales, l’article 72, elle y prend place avec le cinquième alinéa. C’est déjà une grande et belle reconnaissance. C’est le chemin vers une vie démocratique, nous l’espérons, apaisée dont la Corse a besoin ». Argumentant que la Corse est la région la plus pauvre de France et qu’elle est une île méditerranéenne « entourée d’îles, notamment italiennes qui sont beaucoup plus autonomes que l’autonomie que revendique, dans un cadre d’un accord politique, les élus corses », il estime « normal d’y répondre. Et nous le faisons dans le respect des lois et des règlements de la République ». Il affirme tenir compte de la position du Conseil d’État « qui reconnaît et valide la démarche qui a été lancée », même « s’il y a des difficultés sur un ou deux points », notamment sur le terme « communauté ». Et de préciser : « Concernant les spécificités qui sont historiques, culturelles et linguistiques, le Conseil d’État a voulu y ajouter « montagneuse », et « sociale ». On s’en est inspiré ». Concernant le principal point d’achoppement qui est le pouvoir législatif, il avoue qu’il essaie « d’éviter de faire peur. Des dispositions du Conseil d’État ne sont pas dans le texte et excluent beaucoup de sujets nationaux, régaliens. Le Parlement sera souverain pour en décider. Il n’y aura pas de décision législative prise par l’assemblée de Corse qui ne soit validée par le Parlement. Tout cela sera fait sous le contrôle de la loi organique qui décidera du pouvoir d’adaptation ou de fixation des normes, différence assez ténue dit le Conseil d’État ».



Une parole tenue

Ceci dit le ministre affiche sa résolution et son optimisme quant à la suite des évènements : « Nous avons avec le Premier ministre la conviction que ce texte peut aboutir. Nous ne rentrons pas dans le débat en ayant des arrière-pensées. Nous rentrons dans ce débat, parce que nous pensons que c’est essentiel pour l’avenir de la Corse, pour la stabilité de la Corse et pour ce chemin démocratique qui est proposé. Nous affronterons les difficultés, mais nous y croyons ». Au niveau du calendrier, il révèle que le ministre des relations avec le Parlement, Patrick Mignola, propose d’inscrire le projet de loi en première lecture sur les plages du gouvernement aux alentours du 17 ou du 20 octobre. « Nous l’annoncerons au Président du Sénat, répondant ainsi à sa demande. Nous commençons par le Sénat parce que c’est un texte relatif aux Collectivités territoriales et qui s’inscrit dans l’article 72-5 de la Constitution. C’est aussi la volonté du gouvernement de le transmettre fin novembre à l’Assemblée nationale ». Que se passera-t-il si le Congrès édulcore le texte présenté comme un compromis au minimum par les Nationalistes ? « Notre position sera de défendre ce texte dans son intégralité. Le Parlement est souverain. J’ai cru lire des déclarations, ces derniers temps, de responsables politiques corses disant qu’il faut convaincre le Parlement. C’est la démarche que je les encourage à faire ». En conclusion, François Rebsamen dit sa fierté « de tenir la parole donnée par l’État, par le gouvernement, par le président. Le choix qui a été fait était, soit de trahir la parole, soit de continuer en essayant et en arrivant à rassembler plus largement. C’est ce que nous avons fait ».



N.M.