"Assassini, maffiosi, fora" : plusieurs milliers de personnes dans la rue à Ajaccio

"Assassini, maffiosi, fora !" Les slogans résonnent dès les premiers mètres du cortège parti de la gare. En tête, des manifestants brandissent des pancartes frappées de messages clairs : "U silenziu tomba", "A maffia tomba, u silenziu dinò". Parmi eux, des élus de tous les camps politiques, des parlementaires et des membres de l'Assemblée de Corse, affichant leur soutien.



LIRE AUSSI : Suivez notre direct



Devant la préfecture, Josette Dall'Ava Santucci ouvre les prises de parole : "Cette journée prouve que nous avons amorcé une autre ère. Ce que veulent les mafieux, c’est notre silence et notre soumission." Un appel à la mobilisation repris par Jérôme Mondoloni, du collectif Massimu Susini. Il dresse un bilan lourd de la criminalité en Corse : dix élus assassinés en vingt ans, des pressions sur les entreprises, des incendies criminels et un taux d'élucidation proche de zéro. Il rappelle que les collectifs militent pour une évolution de la législation, notamment avec l'introduction d'un délit d'association mafieuse, critiqué par certains comme liberticide. "Soit on se couche et on dit qu’il n’y a rien à faire, que ça a toujours été comme ça, soit on soutient nos députés qui se battent à l’Assemblée nationale pour faire évoluer la loi." affirme avec vigueur.



Un préfet qui prend position, un fait rare

Jérôme Filippini prend ensuite la parole face aux manifestants, un geste aussi inattendu que symbolique. "Cela n’arrive pas souvent dans la vie d’un préfet de faire cela." reconnaît-il. Il réaffirme d'abord le soutien de l'État : "Je suis venu dire, au nom de l’État, que le rassemblement d’aujourd’hui a notre soutien et peut nous donner confiance." Puis, sans détour, il dénonce : "La mafia, il faut l'appeler comme telle. Arrêter de tourner autour du pot. La mafia, c'est une ou plusieurs organisations qui veulent prendre le pouvoir. Mais le pouvoir doit appartenir aux élus désignés par la volonté populaire." Enfin, il plaide pour une relation renouvelée entre l'État et la Corse : "La Corse et la République doivent se faire confiance et se tenir la main. Sinon, le crime a déjà gagné." Son intervention est longuement applaudie.



LIRE AUSSI : Suivez notre direct





Une clôture en appel à l'engagement citoyen

Devant la Collectivité de Corse, Jean-Toussaint Plasenzotti et Léo Battesti, des collectifs organisateurs, concluent la manifestation. Plasenzotti rappelle l’importance de briser l’isolement face à la mafia : "Le pouvoir d’intimidation est ce qui fait la puissance de la mafia." Il choisit de s'exprimer en corse : "La mafia ne porte rien de notre identité. La mafia n’a jamais rien créé, elle pille."

Léo Battesti dénonce l'inaction et les obstacles rencontrés : "Nous avons ferraillé pour arriver jusqu’ici, car nous avons eu face à nous soit de l’incompréhension, soit un affect qu’on nous a accusés d’exploiter. Mais ce sont ceux qui ne sont pas là aujourd’hui qui l’ont exploité." Il s'appuie sur le rapport du SIRASCO, qui recense 25 bandes criminelles sur l'île, et pointe l'impunité des attaques contre des commerces : "Il faut qu’aujourd’hui on arrive à trouver des coupables, parce que l’impunité, ça suffit dans ce pays !"

Enfin, il met l'accent sur l'éducation comme levier essentiel : "Nous avons mis en place un plan avec le recteur : dès la classe de quatrième, nous allons sensibiliser les élèves à la lutte contre la mafia." Il appelle à l'engagement : "Nous avons besoin de dizaines d’intervenants, car c’est là que nous allons construire notre société."