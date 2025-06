MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- durant les mois de mai et juin, les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 17h à 20h : "Viens réviser à la médiathèque !"

- mercredi 18 juin à 10h : "Si on jouait ensemble ! avec le centre U Borgu" animé par Fatiha - 6/11 ans

- jeudi 19 juin à 17h : "British Club" animé par Christian Bucchini - Tout public

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - "ATELIERS NUMERIQUES"

- mardi 17 juin à 14h30 : "Atelier initiation informatique" animé par Didier et Cédric (Public débutant)

- sur demande : "RDV informatique individuel @ la carte" - Public débutant

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



Les médiathèques de la ville vont à la rencontre des ajacciens avec LE BIBLIOBUS

Résidence des iles - rue Jules Mondoloni : les mardis de 14H00 à 16H30

Bodiccione - place en face de l’école : les mercredis de 09H00 à 11H30

Place Miot : les mercredis de 14H00 à 16H30

Les Salines - place Jean Casili les jeudi de 09H00 à 11H30

Pietralba - rue Nonce Benielli : les jeudis de 14H00 à 17H30

Ricanto - Institut consulaire de formation : les vendredis de 09H00 à 11H30

- Défi lecture du mois de juin "Lire une suggestion du book-club des Jardins de l'Empereur"- mercredi 18 juin à 10h30 : "Ciné-club des tout-petits" (3 ans +)- mercredi 18 juin à 14h30 : "Ciné-club adultes"- mercredi 18 juin à 18h : rencontre-dédicace avec Alexandra Swhartzbrod en partenariat avec Racines de ciel autour de l'ouvrage collectif "D'une bibliothèque à l'autre" (Tout public)- vendredi 20 juin à 17h : Book Club jeunesse (8/12 ans)- samedi 21 juin à 10h : atelier "Initiation au tricot" (Public ado/adulte)- samedi 21 juin à 16h : animation musicale (Tout public)Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- mercredi 18 juin à 10h30 : Robotique "Animation de robots avec Scratch" (8 ans +)- jeudi 19 juin à 13h30 : "IA : découverte des IA les plus connues : ChatGPT, Grok..." (Public adulte)- vendredi 20 juin à 13h30 : Bases de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" (Public adulte)- samedi 21 juin à 10h30 : "Vie pratique : Sauvegarde, ne perdez plus vos fichiers" (Tout public)- samedi 21 juin à 13h30 : "Jeu en réseau : Warsow" (8 ans +)Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40- mercredi 18 juin à 10h15 : atelier "Bébé lecteur" animé par Antonia (Moins de 3 ans)- mercredi 18 juin à 11h15 : atelier "Initiation à l'anglais" animé par Antonia (5/8 ans)- mercredi 18 juin à 14h : atelier créatif "Porte-clés Mandala" animé par Antonia (6 ans +)- vendredi 20 juin à 14h : "Friday movies" (Public adulte)- vendredi 20 juin à 19h : atelier "Jeux de cartes Magic : perfectionnement" (16 ans +)- vendredi 20 juin à 20h45 : Ciné-club Mike Nichols (Public adulte)Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81