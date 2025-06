Football jeunes : Le FC Nantes remporte le 7e Challenge Claude-Papi

Le coup d’envoi de la 7e édition du Challenge Claude-Papi, réservé aux U13 en football à onze, avait été donné vendredi. Après trois jours de compétition, c’est le FC Nantes qui s’est imposé hier en finale face au club sarde de Cagliari.



Les phases de poules, disputées jusqu’à dimanche midi, ont désigné les huit meilleures équipes du tournoi. Dans la poule A, l’Olympique de Marseille et Cagliari ont décroché leur ticket pour les quarts, tout comme le SC Bastia et Nantes dans la poule B. La poule C a vu la qualification de Monaco et du Paris Saint-Germain, tandis que Bordeaux et Montpellier sortaient de la poule D.



En quart de finale, le FC Nantes éliminait l’OM, tenant du titre, sur le score de 1 à 0. Cagliari signait le même résultat face au SCB, tandis que Monaco disposait de Bordeaux (1-0). Le PSG, de son côté, l’emportait plus largement contre Montpellier, 3 à 0.