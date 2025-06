Bac 2025 en Corse : 2 702 candidats entament les épreuves ce lundi avec la philosophie

Ils ont jusqu’à midi pour faire leurs preuves sur une matière redoutée. Les lycéens de terminale se lancent à 8 heures, ce lundi 16 juin, dans l’épreuve de philosophie. Cette année, 2 702 candidats affrontent le baccalauréat en Corse : 1 633 en voie générale, 584 en voie technologique et 485 en voie professionnelle. Le plus jeune candidat de cette session a 16 ans, tandis que le doyen en a 40 ans.



Comme chaque année, les élèves devront choisir entre trois sujets : deux dissertations, formulées sous forme de question, et une explication de texte dont l’auteur figure au programme. Les notions abordées couvrent un large spectre : 17 pour la voie générale, 7 pour la voie technologique. En 2024, les candidats avaient planché sur des thématiques telles que la science ou la nature, avec des intitulés comme : « La science peut-elle satisfaire notre besoin de vérité ? » ou « La nature est-elle hostile à l’homme ? »



Mais la philosophie ne marque que le début du marathon. Les épreuves de spécialité, devenues centrales depuis la réforme du bac, s’échelonneront du mardi 18 au jeudi 20 juin. Viendra ensuite le Grand oral, programmé entre le 23 juin et le 2 juillet.



Les épreuves se tiennent dans 11 centres d’examen pour les séries générales et technologique, et 6 centres pour la voie professionnelle..



Les élèves de première ont quant à eux ouvert le bal vendredi dernier, le 14 juin, avec l’épreuve anticipée de français. 2 219 candidats étaient concernés, dont 1 705 en filière générale et 514 en voie technologique.



Sous une chaleur annoncée persistante cette semaine, les lycéens corses entament leur dernière ligne droite. La publication des résultats est attendue pour le vendredi 4 juillet, suivie des oraux de rattrapage jusqu’au 9 juillet.