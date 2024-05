Circulation, parcours, animations : ce qu'il fait savoir sur le passage de la flamme olympique à Portivechju

La flamme olympique circulera dans les rues de Portivechju entre 15 h 15 et 15 h 45. Le départ aura lieu à l’école Joseph-Pietri et arrivera à Piazza ‘llu Quartieri en passant par les rues du centre-ville : Cours Napoléon, Rue de la Porte Génoise – Rue Dragut – Rue Saint Vincent – Rue Jean Jaurès – Rue Général de Gaulle, Rue Fred Scamaroni, Espace Jean-Paul de Rocca Serra.



Au stade Claude-Papi, le matin, neuf ateliers sportifs seront proposés aux 277 enfants présents, en lien avec les différentes disciplines sportives enseignées sur le sol porto-vecchiais (volley, tennis, foot, rugby, boxe…). Les écoliers pique-niqueront sur place, avant de monter, à pied, au centre-ville pour assister au passage de la flamme. Ils seront rejoints par d’autres élèves de l’Extrême-Sud (notamment de Sotta, Pianottoli et Figari) pour assister au relais officiel. Au total, ce sont 772 écoliers qui verront passer la flamme. Sans compter les Porto-Vecchiais lambda ou les touristes qui ne manqueront pas de venir s’associer en nombre à la fête. L’arrivée de la flamme se conclura par une démonstration de judo devant l’espace Jean-Paul De Rocca Serra, par les élèves de l’association Dojo Judo PV.



Circulation interdite en ville l'après-midi

En raison du passage de la flamme olympique à Corte, une série de réglementations temporaires touchant le stationnement et la circulation ont été mises en place. À partir du mardi 14 mai à 6h00 et jusqu'à la fin de l'événement, prévue au plus tard à 17h00, le stationnement sera strictement interdit dans les zones répertoriées. De plus, la circulation sera interrompue le mardi 14 mai de 12h00 jusqu'à la fin de l'événement. Les zones touchées incluent le Cours Napoléon, la Rue de la Porte Cénoise, la Rue Dragut, la Rue Saint Vincent, la Rue Jean Jaurès, la Rue Général de Gaulle, la Rue Fred Scamaroni, le Parking Général Henri Ciraud, la Rue Pasteur, la Rue Funtana Vecchia, la Rue Maréchal Juin, la Rue Abbatucci, la Rue Camille de Rocca Serra, la Rue Joseph Terrazzoni, la Rue Danielle Casanova, la Rue de la Citadelle, et la Rue Borgo.